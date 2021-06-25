Штамм коронавируса "Дельта", который стремительно распространяется по странам мира и уже был выявлен на территории Украины, втрое заразнее обычного варианта коронавируса.

Об этом заявила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в программе "Народ против" в эфире канала "Украина 24"

"15 июня этот вариант в США внесли в список тех, что вызывают обеспокоенность. Это штаммы, которые гораздо легче распространяются, они в три раза заразнее, чем обычные. Это означает, что в любой момент может понадобиться огромное количество госпитализаций, которые нужно будет обеспечить с сегодня на завтра", – объяснила Голубовская.

По ее словам, новые мутации COVID-19 будут продолжать появляться и в дальнейшем.

В то же время медикам и ученым сегодня приходится постоянно мониторить распространение, в том числе штамма Дельта, в других государствах, чтобы предупредить его вспышки в Украине.

Она отметила, что из-за этого варианта выросла заболеваемость коронавирусом и в России, откуда, как предполагается, Дельту "завезли" уже и в Украину.

"Такие штаммы частично "ускользают" от вакцинального и естественного иммунитета. То, что делается в России – это просто страшно. Там вертикальные кривые повышения заболеваемости", – отметила она.

Напомним, 23 июня в Украине впервые был зафиксирован индийский штамм коронавируса. Вирус выявили у двоих человек - женщины и ее ребенка, которые недавно вернулись из России.

По прогнозам украинских ученых, уже летом страна может столкнуться со вспышкой индийского штамма коронавируса - "Дельта"

Минздрав пока слишком оптимистичен и ожидает вспышку нового штамма коронавируса в Украине в осенне-зимний период.

Однако ученые НАН считают, что вспышка может прийти раньше.

В связи со стремительным распространением по миру индийского штамма коронавируса "Дельта" Украина ввела обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих из России, Индии, Британии и Португалии

Ранее "Страна" сообщала, что в Израиле из-за штамма "Дельта" граждан вновь обяжут носить маски в помещении