Предложение Германии и Франции о проведении официальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным было отклонено лидерами стран Евросоюза.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам двух европейских дипломатов, осведомленных о ситуации, это предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.

"Я бы хотела более смелого шага. Будут разработаны форматы и условия переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров", - заявила Меркель репортерам.

Сообщается, что предложение подверглось критике со стороны ряда участников переговоров. Марка Рютте из Нидерландов заявил журналистам, что не будет присутствовать на переговорах с Путиным.

Клаус Йоханнис из Румынии считает, что о саммите с Россией говорить пока рано, а Кая Каллас из Эстонии заявила, что с удивлением обнаружила, что этот вопрос даже стоит на повестке дня.

Напомним, 23 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила пригласить президента России Владимира Путина на встречу лидеров стран Европейского союза, ее инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Также мы писали о том, что 24 июня Ангела Меркель под овации Бундестага заявила о необходимости поиска прямых контактов с Россией и российским президентом. По ее мнению, Евросоюз только так может научиться отвечать на "многочисленные российские провокации".

Эти заявления не остались без внимания в Украине. Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает опасной идею канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу лидеров Евросоюза.

В частности, на совместной пресс-конференции с грузинским и молдавским коллегами и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем глава украинского МИД назвал идею Ангелы Меркель пригласить Россию на саммит Евросоюза "опасным отклонением от санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы".

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита Евросоюза заявил о необходимости наладить диалог с Россией для безопасности всего континента.

В Кремле, комментируя предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об установлении диалога между ЕС и РФ, заявили, что Россия готова к возобновлению диалога с Европейским Союзом.