Врачи отделения пластической и реконструктивной хирургии николаевской городской больницы №4 провели успешную операции реплантации. Они пришили кисть мужчине, пострадавшему от травматической ампутации.

Об этом сообщается в Фейсбуке клиники.

69-летнему пациенту отрезало правую кисть циркулярной пилой. Первую медицинскую помощь ему оказали по месту жительства: провели обезболивание, гемостаз, направили в отделение пластической хирургии больницы №4.

Пациент был доставлен в это лечебное учреждение через пять часов после травмы. Соблюдение правильной холодовой цепи (обособленный сегмент руки был законсервирован в сумке-холодильнике) увеличило шансы на успех оперативного вмешательства.

Кисть пришивала операционная бригада в составе трех хирургов и врача-анестезиолога. Операция длилась долгих девять часов.

Сейчас продолжается реабилитационный период.

Пресс-служба больницы опубликовала видеоинструктаж о том, как правильно оказывать домедицинскую помощь в случае травматической ампутации.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Словении девушка отпилила себе руку ради страховки в миллион евро. Конечность пришили обратно.

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