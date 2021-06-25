Бывший народный депутат Рады Давид Жвания выпустил объявленный ранее новый ролик, в котором рассказал о событиях, что привели к первому Майдану 2004 года, вспыхнувшему после отравления Виктора Ющенко.

Жвания прямо не называет, кто именно "отравил" Ющенко, но говорит о соавторах, которые, по его утверждению, придумали эту схему и организовали. Он также называет Порошенко и Бессмертного непосредственными исполнителями "захвата власти", чьими сценаристами были специалисты из США.

Он также сообщил о деструктивной роли жены будущего президента Украины Виктора Ющенко, которая создала свой "штаб" отдельно от мужа.

"Страна" приводит видео и полную текстовую версию рассказа Жвании.

Приветствую. Я, Давид Жвания, благодарен тем, кто пишет комментарии и поддерживает мою риторику. Обращаю внимание - информацию, которую я озвучиваю, проверить сложно, но ее уже озвучивали неоднократно многие. Кроме того, множество фактов есть в открытом доступе, а многие участники процессов того времени живы и даже активно участвуют в политике. Кто-то ушел в тень, но важно, что именно от тех роковых шагов и поступков этих безответственных людей мы имели первый майдан, второй и то, что мы имеем сейчас.

Итак, кто эти люди? Олег Рыбачук, Роман Зварич, Александр Волков, Николай Катеринчук, Вера Ульянченко, Евгений Марчук, Петр Ющенко, Катерина Ющенко, Ярослав Ющенко, Петр Порошенко, Андрей Парубий, Александр Турчинов, Виктор Балога, Игорь Кукшин, Сергей Бондарчук, Владимир Горбулин, Игорь Грынив, Сергей Буряк, Леонид Черновецкий, Юрий Стець, Сергей Пашинский, Анатолий Гриценко, Александр Зинченко, Константин Григоришин, Сергей Тигипко, Леонид Кучма, Виктор Пинчук и другие. Упомяну также Евгения Червоненко и Бориса Березовского.

В целом тыкать на кого-то пальцем - смысла нет. Более того, результатов распутывания этого змеиного кодла - не было и не будет. Половина из тех людей, кто занимает сегодня в жизни активную позицию, знать не знают эти фамилии и даже не собираются этим интересоваться. Но поскольку я собираюсь работать и дальше. мне это важно - делать работу над ошибками и не давать возможность подобным паразитирующим факторам влиять на процессы и дальше. Я также рекомендую интересующимся этим вопросом - пользуйтесь интернетом, находите выступления этих людей.

Итак, в деле о Ющенко и "оранжевой революции" было много мифов, сплетен и глупостей. Изначально партия создавалась мной и финансировалась мной и Колей Мартыненко. Когда мы заняли место в парламенте и начали работу, Виктор Ющенко сразу приступил к подготовке президентских выборов. Это было наше основное решение. Ему было не нужно и не интересно ходить на работу в парламент. Он был сосредоточен на мечтах о президентстве.

Мы были не агрессивной партией, не продвигали радикальных или националистических идей. Ющенко был человеком спокойным и рассудительным. Он видел страну по-гоголевски, ему хотелось, чтобы Украина была, как "Вечера на хуторе". Я бы сказал, его политическим кредо был этнический романтизм. Я не произношу слова государственный или национальный. Именно этнический.

Я лично руководил его штабом, но недолго. Его жена Катерина решила, что она может руководить и штабом, и семьей, поэтому она создала свой отдельный штаб. Доступ к штабу был ограничен. Евгений Червоненко может подтвердить или опровергнуть. Именно ко мне он приходил, когда хотел стать частью нашего политического движения. Мы тогда называли это кодовым словом "без трусов".

Мы не мешали Катерине работать, хотя сейчас я понимаю, что, по сути, это стоило нам карьеры, страны и будущего.

Тогда к нашему офису подключился Борис Березовский. Все считают, что он финансировал наши проекты или давал деньги на майдан. Это все ерунда. Он был фанатичным, увлеченным человеком. Иногда казалось, что он действующий политик, работающий в стране. Он мог быть на телефоне 8-12 часов и из него перли идеи и мысли.

Тогда уже было понятно, что он побил горшки с Россией и мечтал создать цветущие сады в Украине. В романтизме Ющенко он видел перспективы спокойной либеральной страны для серьезного и завидного сравнения с Россией. Ему грело душу, что так легко можно прилететь из Москвы в Киев. Там суета, толкотня, а тут еда, тишина, размеренность и все можно.

Они видели Украину того времени, как страну исключительно познанной, в сравнении с Россией. Повторюсь, никакой агрессии, никакого противопоставления. Если хотите, то такой пример: победить Россию сладостью вареников с вишней.

Борис был очень сильно увлечен. И на каком-то этапе действительно привез деньги. Он считал, что новая страна откроет ему новые перспективы нового диалога и [даст] пример для изменений в России.

Он не общался со штабом Катерины Ющенко. Он терпеть не мог этих людей, их провинциальность и невежество. Туда же входила и компания, которую я перечислял выше, Порошенко, Ульянченко и многие другие.

Мы понимали тогда, что просто так Кучма не уйдет. Таких вариантов не было. Но активы и политическая активность просто уйдут в тень.

Первые плохие новости прилетели, когда накануне выборов в штаб ворвалась группа вооруженных людей. Вытащили все документы, позабирали всю технику. Нас не трогали, потому что мы были авторитетными людьми. В итоге все оказались в штабе Катерины Ющенко.

Сейчас я понимаю, что вооруженный захват был организован Порошенко и Бессмертным. С этого момента началась история с отравлением, а по факту - третий срок Кучмы. Это была их проработанная концепция. Силой забрать власть Ющенко и дальше руководить процессом. Такой себе партийный переворот накануне выборов.

Кучма, как автор этой концепции, давал власть своим, по сути, людям, и в случае победы Ющенко становился теневым президентом. Тогда его поддержали несколько либерально настроенных олигархов из России. О них я расскажу в другой раз.

Таким образом еще до выборов их судьба была решена путем захвата кандидатов из списка партии. На то время Кучма уже был под колпаком у США, а его зять Пинчук работал с фондами Сороса. Я рассказывал про все схемы Сороса через фонды Пинчука.

Так вот, когда Виктор оказался под их полным контролем, а нас, по сути, отстранили от политической части, включились сценаристы политических революций из США.

Ющенко имел наследственные болезни. Не буду говорить, кто из его родственников имел проблемы с поджелудочной и такие же следы на лице. Сценарий был прописан заранее. Вывезти кандидата из страны, посадить ему поджелудочную, раздуть скандал с отравлением и подальше убрать Россию. А лучше всего - списать это все на работу России. После чего внести нового президента на трон и убрать неугодного Кучму.

Улавливаете иронию? Кучма был одним из авторов проекта, по которому вместо себя ставит нового кандидата. Так начиналась новая ужасная карта распила и распродажи страны.

По поводу политической проституции. Многие обвиняют меня в этом. Но я так скажу: то, как через постель попасть в политику, спрашивайте лучше не у меня. Лучше Кати Ющенко и Веры Ульянченко в этом мало кто разбирается.

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