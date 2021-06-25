В Турции начались работы по строительству канала "Стамбул", который наряду с Босфором будет соединять Мраморное и Черное моря. За два дня до торжественной церемонии закладки фундамента, которая состоится 26 июня, идут земляные работы на месте будущего моста Сазлыдере и подготовлена церемониальная площадка.

Об этом сообщает сайт Hürriyet.

На церемонии в субботу заложат фундамент моста Сазлыдере, который станет одним из шести мостов канала. В торжествах примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Моста будет иметь длину 1618 метров, включая основной пролет длиной 440 метров, два боковых пролета по 210 метров, а также подъездную часть. Ширина моста составит 46 метров, мостовые башни будут высотой 196 метров.

Власти Турции планируют завершить строительство канала "Стамбул" в 2023 году и приурочить его открытие к 100-летнему юбилею со дня основания республики.

Как сообщала "Страна", в марте турецкие власти утвердили план строительства канала после учета запросов от граждан.

Мы также приводили слова Эрдогана о том, как повлияет новый канал "Стамбул" на конвенцию Монтрё.