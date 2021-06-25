Военные США, покидающие Афганистан, эвакуируют с собой местных жителей, которые оказывали им помощь в качестве переводчиков.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Соединенные Штаты планируют эвакуировать ряд переводчиков-афганцев - еще до того, как американский контингент полностью покинет эту страну.

Сообщается, что в эвакуацию афганцев из группы риска войдут члены их семей, в общей сложности около 50 000 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что Китай раскритиковал поспешный вывод американцами своих войск из Афганистана.

Один из китайских дипломатов считает, что поспешный вывод американских войск из Афганистана оказал серьезное влияние на процесс внутреннего примирения в этой стране и негативно сказался на региональной стабильности.

Помощник Байдена объяснил вывод войск тем, что США достигли целей, поставленных в начале операции американских вооруженных сил в Афганистане в 2001 году. После вывода войск из региона Штаты намерены оставить контингент лишь для охраны своего посольства.

Также мы писали о том, что недавно талибы захватили важный таможенный переход между Таджикистаном и Афганистаном через реку Пяндж.