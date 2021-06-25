Санкции СНБО: Штаты хотят голову Коломойского?

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал новый пакет санкций. Правда, в отличие от всех предыдущих случаев, он анонсировал этот пакет не на ближайшую пятницу, а на неопределенную дату в будущем. И такая неопределенность понятна – ведь в данном случае речь идет о тех украинцах, которые находятся в санкционном списке США.

Данилов озвучил эту тему, максимально избегая конкретики. Он сообщил, что под американскими санкциями находятся 134 гражданина США. Что пакетом решение по ним приниматься не будет – каждого рассмотрят индивидуально. И что никаких фамилий называть он тоже не будет. И такая неконкретность тоже понятна. Ведь из 134 фамилий всех интересует только одна – Игорь Коломойский.

Рано или поздно этот вопрос должен был встать. Объявляя санкции то против Медведчука, то против Фукса, то против контрабандистов, нынешняя власть старательно избегала одной фамилии, которая Запад интересует больше всего. И у многих даже зародилась мысль, что вся эта санкционная эпопея, длящаяся уже четыре месяца, призвана отвлечь внимание Вашингтона от этой фамилии. Но бесконечно так длиться не могло.

Данилов сообщил, что "29-го числа специалисты из Соединенных Штатов, которые непосредственно занимаются процедурой санкций США, прилетают сюда для того, чтобы провести с нами консультации".

Поскольку всем известно, что означают консультации с Вашингтоном для Киева, из этого можно будет сделать вывод: 29 июня Штаты пришлют инспекторов, которые будут контролировать введение санкций против Коломойского. И спич Данилова в данном случае – это предупреждение для нелюбимого Штатами олигарха.

А тем временем в парламенте подвергли разносу всю систему санкций от СНБО. Разбирая проект закона об олигархах, юридическое управление Верховной Рады дало разъяснение, что у президента нет прав вводить ограничения для отдельных граждан Украины своими указами, а СНБО – всего лишь совещательный орган при президенте, которому глава государства не может передавать права, которых у него нет. Иными словами, юристы Рады признали все санкции – от февральских до июньских – неконституционными. И с этими выводами можно смело идти в Конституционный суд.

Эффект "Большой стройки": безработица бьет рекорды

Пока власть будоражит весь политбомонд своими санкциями, народ будоражат совсем другие проблемы. Вчера Госстат опубликовал данные по безработице за первый квартал 2021 года, которые оказались худшими за весь период публикации поквартальных отчетов (а это почти 20 лет). По его информации, уровень безработицы на 1 апреля – 10,9%, и это произошло потому, что за последний год (с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021) без работы остались более четверти миллионов человек.

При этом уровень занятости граждан 15-70 лет за тот же период снизился более чем на миллион – и теперь составляет всего 15,423 млн работающих. Что является самой маленькой цифрой за всю независимую историю страны.

Вот это и есть реальная оценка проекту "Большая стройка", который год назад рекламировался как панацея от безработицы. Неизвестно, кто строил эти дороги, но рабочих мест для украинцев больше, увы, не стало.

А тем временем посол Китая в Украине вчера рассказывал о том, как его страна поборола коронакризис и оказалась единственной среди топ-государств с положительным приростом ВВП в 2020 году. Рецепт оказался простым: правительство уменьшило налогообложение для бизнеса, усилило помощь в сфере банковских услуг, обеспечивало трудоустройство. Но для нашей власти он почему-то оказался недоступен.

Почему Меркель объявила о "перезагрузке" с Россией

Неофициально появившаяся в среду тема европейско-российского сближения вчера получила официальное продолжение: Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, заявила о необходимости для Евросоюза создать механизмы, чтобы отвечать на "многочисленные российские провокации", и главным механизмом она назвала "прямой контакт с Россией и российским президентом".

Заявление канцлера немецкий парламент встретил бурными аплодисментами, что означает: Меркель своей инициативой попала в яблочко, полностью соответствуя настроениям как депутатов Бундестага, так и их избирателям. Которые давно искали способ избавиться от антироссийских санкций, но не могли найти их. Фрау Ангела теперь, похоже, его нашла – и этим заработала дополнительные проценты для своей партии на предстоящих выборах.

В других европейских странах выборов этим летом нет, но на инициативу Меркель они отреагировали оперативно. Главное – ее поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, который обосновал необходимость диалога с Россией защитой интересов европейских стран, которую нужно проводить "с требовательностью". Учитывая тот факт, что целый ряд европейских стран считает защитой своих интересов отмену санкций, то, возможно, требовательность тут и не понадобится: Путин может согласиться на это без нажима со стороны ЕС.

Если говорить серьезно, то в аргументацию от Макрона и Меркель мало кто поверил: сторонники отмены санкций приветствовали саму инициативу, а противники – Нидерланды и три прибалтийских государства – отказались принимать в ней участие.

Не поверил в "требовательность" Макрона и "ответ на провокации" Меркель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который назвал все своими именами, сказав, что инициатива саммита лидеров ЕС с участием Путина является "опасным отклонением от санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы".

Впрочем, похоже, что саммита может и не быть. Но встреча состоится. Провести ее не в рамках официального саммита ЕС, а как встречу руководства Евросоюза и желающих лидеров государств с президентом России предложил премьер Нидерландов Марк Рютте, который сам в ней участвовать не хочет. Но вполне вероятно, что его советом воспользуются.

Санкции ЕС против Белоруссии: почему "забыли" о ГТС

Параллельно с наведением мостов в сторону Москвы Евросоюз сжигает мосты, ведущие в сторону Минска. Вчера Брюсселем был официально введен последний пакет санкций – самый сильный из всех, которые когда-либо вводились в отношении Белоруссии.

Наиболее болезненные из них – ограничение торговли нефтепродуктами и продуктами калийной промышленности (основа белорусского экспорта), а также ограничение доступа к европейским финансовым рынкам. Последнее означает, что ни Евросоюз, ни отдельные его страны никаких кредитов Белоруссии давать не будут. И что фактически единственным источником кредитов для Минска теперь является Россия.

В этот раз санкции не на шутку разозлили Александра Лукашенко, который вообще не реагировал, пока запретами и ограничениями обкладывали лично его и его окружение. В этот раз речь зашла об экономике, причем о действительно важных отраслях, и Бацька с горяча даже заявил о возможности ввести военное положение в стране. Правда, непонятно, как оно может помочь снять ограничения с торговли бензином – разве что пощекочет нервы полякам и литовцам.

Впрочем, несмотря на жесткость санкций, стоит отметить и то, чего в них нет: мер против белорусской ГТС и отключения от SWIFT. Видимо, в первом случае ЕС не хочет создавать потенциальные проблемы с транспортировкой газа для себя (ведь "потоки" могут все не потянуть, а украинская труба слишком проблемна). А "забытое" отключение от SWIFT может означать, что ЕС не намерен оставлять Белоруссию в покое, сохранив возможность перевода денег в эту страну с Запада. Потому что без SWIFT деньги в Белоруссию будут идти только с Востока.

Зачем УЕФА отменил "выездной гол"?

В разгар чемпионата Европы по футболу УЕФА решил устроить мини-революцию: вчера он принял решение об отмене правила выездного гола в еврокубках. Уже в июльских матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы не будет действовать пункт, согласно которому при равенстве забитых и пропущенных мячей в двух матчах преимущество имеет команда, забившая на выезде больше.

О значимости этого решения достаточно сказать хотя бы то, что правило выездного гола действовало с 1965 года – то есть более полувека. И до последнего времени никто не подвергал его сомнению.

Между тем, официальные аргументы УЕФА в поддержку его решения как раз сомнительны. "Единообразие стилей игры в Европе, а также множество различных факторов, которые привели к снижению домашнего преимущества", – это не объяснение, а отмазка.

Единственный реальный аргумент "за" – это то, что несправедливой была ситуация, когда правило выездного гола действовало и в дополнительное время, создавая преимущество для гостей. Но для устранения этой несправедливости достаточно было снять правило именно для дополнительного времени, не отменяя его вообще.

В чем же реальная причина отмены "выездного гола"? Как и в большинстве случаев – в деньгах. Футболом все больше правит телевидение, точнее – телевизионная реклама, а отмена "выездного гола" создает значительные возможности для увеличения количества матчей с дополнительным временем для игры и для размещения рекламы.

Впрочем, интересы УЕФА в данном случае совпадают с интересами болельщиков – ведь речь идет о том, что гораздо больше матчей будут длиться не 90 минут, а 120. И гораздо больше будет серий послематчевых пенальти – то есть всего самого драматичного и самого интересного в футболе.