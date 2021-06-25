Тесты будут делать в пунктах контроля. Фото: promedicina.clinic

В связи со стремительным распространением по миру индийского штамма коронавируса "Дельта" Кабинет министров, как и планировал ранее, ввел дополнительные меры на границе Украины. Теперь въезжающим в нашу страну из четырех государств необходимо будет сдавать тест на коронавирус.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

По словам заместителя министра - главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, для уменьшения риска распространения штамма "Дельта" в Украине на заседании правительства 23 июня решили запретить пересекать границу без отрицательного результата экспресс-теста прибывающим из:

  • Индии;
  • Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии;
  • Российской Федерации;
  • Португалии.

Запрет касается тех, кто находился на территории перечисленных стран не менее семи дней. Тесты будут проводить  непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля).

Принятая норма начала действовать с 25 июня.

Ранее Минздрав называл правила безопасных путешествий в условиях пандемии коронавируса

Между тем ситуация со штаммом "Дельта" стремительно усложняется не только в упомянутых четырех странах. Как писала "Страна", в Германии и Франции число заражений им увеличилась в два раза.

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