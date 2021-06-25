Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как можно, по его мнению, примирить националистов с украинцами, которые чтут героев Великой Отечественной войны.

Свое видение глава государства изложил в интервью Наталье Мосейчук на телеканале "1+1".

Ведущая поинтересовалась, как объединить людей, в истории страны которых есть Бандера и Шухевич, Ватутин и Жуков, есть протесты под Офисом президента и есть ветераны АТО, среди которых разные мнения.

"Не делать из этого всего политический вопрос. Не делать большие выводы именно сейчас. Это эволюционный процесс. Все имена, которые останутся в истории, они останутся. Какие-то имена будут точно стерты", - ответил Зеленский.

Мосейчук спросила, должен ли быть в Харькове проспект Жукова.

"Я считаю, что это решение местности. Молодое поколение Харькова уже не помнит, что связано с Жуковым. Где там позитив и где там негатив. Для людей зрелых, для взрослых людей или бабушек, он был маршал победы. Ну, пусть будет там эта улица", - разрешил президент.

Ранее в той же беседе, рассказывая о своей супруге Елене, Зеленский сказал, что дома она "серый кардинал".

Также он объяснил свою идею вынести на референдум разрыв с Донбассом.