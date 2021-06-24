Владимир Зеленский вечером 24 июня дал очередное интервью - на этот раз телеканалу 1+1.

Мы вели его прямую трансляцию.

Что главное в новом интервью президента (а он их в последнее время раздает очень часто)? Важных моментов было несколько. Разберем их кратко.

Каким будет план "Б"?

Зеленский раскрыл, каким будет план "Б" по Донбассу, если урегулирование по Минским соглашениям провалится.

В этом случае власть предложит украинцам, по сути, отказаться от региона - не де-юре, так де-факто. Президент это называет "стеной", не уточняя ничего более. Но направление мысли Зеленского понятно.

Этот вопрос Зе обещает вынести на референдум и потом поступить так, как проголосуют украинцы. Но это произойдет лишь тогда, если попытки договориться с Россией через США и Европу провалятся.

То есть план "Б" подается как некий "ход конем", который поломает стратегию Москвы. Хотя это как раз не факт. Если украинцы согласятся на "стену", а власть имплементирует это решение, то Украина выйдет из Минских соглашений. Что откроет путь к снятию антироссийских санкций. Что как раз и выгодно России.

Если же идею на референдуме забракуют, все и вовсе пойдет по-старому.

Впрочем, здесь важно, какие именно формулировки власть вынесет на голосование. И какие из них будет поддерживать она сама. Это уже зависит в том числе от внешнеполитической обстановки.

Если, к примеру, США и Россия таки придут к соглашению по Украине, то на референдуме вполне может появиться вопрос о согласии на особый статус Донбасса и выборы по букве Минских соглашений. Либо наоборот - не желая идти на выполнение политической части Минских соглашений, украинские власти вынесут на референдум вопрос "стены", прикрывшись затем его результатами от возможного давления со стороны Запада по поводу Минска.

Если же консенсуса Москвы и Запада не будет - даже "стена" не будет означать окончания войны как главного фактора нестабильности. Поскольку де-факто все отношения "республик" с Украиной и без того разорваны. А войска никто с позиций отводить не будет. Что и обусловит продолжение обстрелов и в перспективе - скатывания ситуации в большую войну (как это чуть не произошло в апреле).

То есть, план "Стена", по большому счету, вообще ничего не меняет, лишая Украину к тому же "минского" рычага, на котором держатся санкции против РФ.

И именно поэтому, не исключено, что план этот останется лишь как пиар-инструмент для "игры" с внешними партнерами и не будет реализован на практике. Либо, даже если референдум и проведут, то его результаты имплементировать не будут.

"Извиняюсь за русский язык"

Остальные заявления Зеленского дадим тезисно:

Женева и НАТО. Президент считает, что на встрече Путина и Байдена "зрады" не было, и подтверждает, что натовские перспективы Украины почти не обсуждались. Зе дал понять, что для него НАТО - вообще не самоцель, а главное - получить более весомую поддержку от Запада, чем сейчас, - деньгами и оружием.

Встреча с Путиным. Зеленский подтвердил, что добивается встречи с российским президентом. И заявил, что их администрации уже обсуждают "адженду", то есть повестку (Зе в последнее время постоянно употребляет это слово).

Отметим, что в Москве о каких-то обсуждениях не говорили, хотя и подтверждали, что контакт имел место, но не более того - ни времени, ни места, ни повестки не обсуждалось. Зеленский считает, что мяч теперь на стороне России. Но пока не похоже, что в Кремле будут проявлять инициативу.

Олигархи. Зеленский анонсировал меры против олигархов, если Рада не поддержит законопроект по деолигархизации. Который, напомним, дает СНБО право решать, кто олигарх, а кто нет, и вводить против таких людей ряд ограничений - запрещать им финансировать партии и участвовать в приватизации.

Этот законопроект президент назвал предупредительным "выстрелом в воздух" и заявил, что дальше последует "выстрел в тело" и не один. По олигархам могут провести референдум, а также ввести санкции через СНБО, пообещал Зе.

То есть антиолигархическая тема обещает быть перспективным пиар-направлением у Зеленского в ближайшее время. Но только пока все ограничивается теми бизнесменами, кто на плохом счету у Запада - кроме разве что Игоря Коломойского, на канале которого Зеленский сегодня давал интервью.

Русский язык. Были два упоминания языкового вопроса - и оба раза в антирусском ключе. Первый раз президент произнес фразу "сбитый летчик" и тут же извинился, что заговорил по-русски. Во второй раз - он сказал, что заблокировал Конституционный суд в том числе для того, чтобы тот не отменил закон о тотальной украинизации.

Второй срок президентства. Зеленский намеком дал понять, что рассматривает поход второй срок, поскольку очень много планов по работе. В этом контексте, отвечая на вопрос, конкурент ли ему мэр Киева Виталий Кличко, Зе ответил: "Пусть кое-кто не обижается, но у меня нет конкурентов".

При этом он обвинил мэра, что тот начал президентскую кампанию, а также раскритиковал его за состояние дорог и в целом городского хозяйства.

Ермак и вагнеровцы. Зеленский заявил, что Ермак не имеет отношения к истории с вагнеровцами. И что украинские власти не планировали сажать самолет с ними в Киеве. При этом сообщил, что такие планы были у других стран, но каких - не сказал. Однако добавил, что Украина не поддалась на эти уговоры, "проявив субъектность".

Но стоит напомнить, что, по сообщениям СМИ, в планировании данной спецоперации принимали участие американские спецслужбы.

То есть получается, что США давили на Украину, чтоб провести операцию с вагнеровцами? Но Зеленский на это давление не поддался?

История получается все более интересная. Подробно о раскладах по ней можно прочитать здесь.