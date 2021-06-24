Министерство иностранных дел России опубликовало предупреждение для выезжающих за границу россиян в связи с угрозой подвергнуться задержанию и аресту в США и в третьих странах.

Предупреждение появилось в Фейсбуке ведомства 24 июня.



В МИД напомнили, что уже не раз предупреждали о высокой опасности произвольных задержаний и арестов граждан России, к которым у американских властей есть претензии, во время их поездок в США и страны, имеющие с Вашингтоном соглашения о выдаче.

По словам пресс-службы ведомства, в последнее время "на фоне обострившихся по вине США двусторонних отношений подобное преследование наших сограждан приобрело характер настоящей охоты".

"Демонстративно игнорируя юридические механизмы российско-американского Договора 1999 г. о взаимной правовой помощи по уголовным делам, спецслужбы и правоохранительные органы США используют нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также для их ареста или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками соответствующих стран", - сказано в записи.

Согласно статистике МИД, за минувшие два года по запросам Вашингтона в разных европейских странах были схвачены около 20 граждан РФ, а "в жернова американского карательного правосудия" попали более 60 человек.

"Любой гражданин Российской Федерации, выезжающий за границу, должен полностью отдавать себе отчет в том, что против наших людей, независимо от их взглядов, применяется заведомо пристрастный подход американской судебно-пенитенциарной системы, руководствующейся ксенофобским принципом "Из России – значит виновен". Разумеется, наше посольство в Вашингтоне и российские генконсульства в других американских городах всегда оказывали и будут оказывать максимальную помощь попавшим в беду согражданам, добиваясь соблюдения их прав и скорейшего возвращения на Родину. Но обстоятельства таковы, что с учетом непредсказуемости поведения американских правоохранителей, а также визовой дискриминации, практикуемой в отношении росграждан, со многих точек зрения, лучше воздерживаться от поездок в США и зависимые от них третьи страны, включая те из них, которые имеют с Вашингтоном соглашения об экстрадиции. Полный список таких стран приведен на сайте Госдепартамента", - заявили в МИД.

И напоследок посоветовали тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж, особенно если есть основания предполагать наличие особого интереса к себе со стороны спецслужб и правоохранительных органов США.

В 2018 году "Страна" сообщала о резонансном задержании в Вашингтоне по обвинению "в сговоре с целью работы агентом Российской Федерации" без уведомления властей США 29-летней россиянки Марии Бутиной.

Суд США приговорил молодую женщину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России.