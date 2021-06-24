Руководитель делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов высказался по поводу инцидента с эсминцем Defender в Черном море.

Он предупредил Великобританию, что в следующей аналогичной ситуации бомбометание будет по цели, а не по курсу движения судна.

Его слова приводит РИА Новости.



"Не представляется возможным скрыть возмущение в связи с заявлением Минобороны Великобритании о том, что упомянутый эсминец якобы совершал "мирный проход через территориальные воды Украины". Со своей стороны вынужден предупредить бывшую "царицу морей", что в следующий раз бомбометание, если будет такое принято решение, произойдет не по курсу движения, а по цели", - заявил Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.



Он напомнил слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Россия "добра, гостеприимна, благожелательна, но непобедима".

По мнению Гаврилова, история подтверждает это на протяжении свыше тысячи лет.

"Хотел бы также порекомендовать западным стратегам обратиться к Библии, в которой написано: "Не грозите и сами никого не убоитесь", - добавил он.

Ранее "Страна" приводила видео стрельб по курсу британского эсминца Defender у берегов Крыма, опубликованное ФСБ.

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