Рано утром в четверг в пригороде Майами обрушилось крыло 12-этажного здания, в результате чего погиб как минимум один человек, а жители оказались в ловушке в развалинах.

Об этом сообщает The Times of Israel.

На место происшествия были направлены более 80 бригад спасателей. Они вытащили десятки выживших и продолжают поиски.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что на данный момент около 20 израильтян числятся среди пропавших без вести.

При этом официально неизвестно, сколько человек находилось в здании.

На месте находится генеральный консул Израиля в Майами Маор Эльбаз.

Не менее 15 семей, проживавших в этом здании, были эвакуированы.

The Jerusalem Post отмечает, что трагедия произошла "в самом сердце еврейского района". Местные издания пишут, что неподалеку от этого места проживает семья Иванки Трамп и Джареда Кушнера, а обрушившееся здание было построено в 1981 году.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Бельгии обрушилось недостроенное здание школы, в результате чего погибли 5 строителей.

Также мы писали о том, как в Индии обрушилось здание, в котором находились 60 магазинов. Под завалами оказались около 50 людей.