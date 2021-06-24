Зеленский назвал жену "серым кардиналом". Фото: "Страна"

Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о своей супруге Елене, сказал, что дома она "серый кардинал". 

Об этом глава государства сказал в интервью Наталье Мосейчук на телеканале "1+1".

"Она очень откровенная и всегда была, и я потому всю жизнь с ней. "Хочешь услышать правду? Вот она..." Она рядом со мной столько лет..." - сказал Зеленский. 

Ведущая уточнила, предупреждает ли его супруга об опасности людей, которые рядом с ним. 

"Я в принципе достаточно уверен в своих действиях", - сказал глава государства. 

Мосейчук ответила, что ей кажется, что у Елены Зеленской есть нюх на людей.

"У нее есть ощущение людей. Она такой "серый кардинал" у нас дома", - ответил Владимир Зеленский. 

Напомним, во время интервью Зеленский извинился за русский язык и заявил, что раньше в СНБО ссылали "сбитых летчиков".

Также мы писали, что Зеленский рассказал об идее вынести на референдум разрыв с Донбассом.

Кроме того, президент Зеленский прокомментировал операцию с вагнеровцами. По его словам, это была идея других стран, а Украину в этот вопрос пытались максимально втянуть. 

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