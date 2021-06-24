В Израиле с начала следующей недели граждане вновь должны будут носить маски в помещениях из-за роста числа заражений COVID-19 "дельта" штаммом.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Эта ограничительная мера возвращается властями страны из-за того, что в Израиле выявили 169 случаев заражения COVID-19, и столько зараженных там не выявляли уже несколько месяцев.

Людям также не рекомендуют летать за границу, в особенности с детьми, которых не привили против COVID-19.

Вне зависимости от наличия прививки израильтян призывают сдавать ПЦР-тест, если им известно, что они контактировали с зараженным человеком.

Уполномоченный по борьбе с COVID-19 Нахман Эш, отвечающий за вакцинацию населения в Израиле, заявил, что невозможно предотвратить распространение новых штаммов в стране, пока границы остаются открытыми, учитывая, помимо этого и то, что коллективного иммунитета у израильтян пока нет. Он сформируется после того, как иммунизируют 80% граждан. Закрывать границы также не планируется.

Считается, что 70% новых случаев заражения представляет собой штамм коронавируса, получивший название "дельта", происхождением из Индии. Вспышки заражений этим штаммом наблюдаются во многих странах мира, поскольку он быстро распространяется и высоко заразен.

Ранее "Страна" сообщала, что в Индии зарегистрировали первую смерть от штамма коронавируса "Дельта-Плюс".

Также мы писали о том, что Израиль на месяц отодвинул дату открытия границ для вакцинированных от коронавируса туристов.