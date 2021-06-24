Днем в четверг, 24 июня, самолет украинской компании SkyUp рейса PQ0421 Киев - Батуми вернулся в аэропорт "Борисполь" вскоре после вылета. В компании не объяснили причин случившегося, пассажиры же говорят о разгерметизации салона.

Сообщение о возвращении рейса опубликовала пресс-служба SkyUp в Фейсбуке.

Борт вылетел из Украины в Грузию в 11:49, а в 12:30 уже сел под Киевом.

"Наш самолет, выполнявший рейс PQ0421 по маршруту Киев - Батуми, вернулся в Международный аэропорт Борисполь. Посадка в 12:30 прошла в обычном режиме. Все пассажиры находятся в безопасности и в ближайшее время отправятся в Батуми другим самолетом. Причины возвращения самолета выясняют технические специалисты", - заявили в авиакомпании.

Зам заверили, что заботятся о безопасности пассажиров, а после возникновения нештатной ситуации на борту опытный экипаж согласно международным правилам вернулся в ближайший аэропорт.

Между тем в комментариях к публикации пассажиры рейса PQ0421 делятся своими впечатлениями от пережитого и утверждают, что причина разворота самолета - разгерметизация салона.

"Прекратила работать система кондиционирования воздуха. По салону распространился сильный запах гари. Пахло горелой изоляцией", - рассказал пользователь Виталий Редько.

Также он опубликовал видео, как выглядел салон в тот момент, добавив: "Это была жесть".

Из ролика понятно, что всех пассажиров стюардессы попросили надеть кислородные маски.

"Все было хорошо, взлетели по плану. И тут через 15 минут полета без предупреждения перед лицом выпадают кислородные маски. Очень страшно. Объявляют о возможной разгерметизации в самолете. Персонал молодцы, они без малейшего намека на панику спокойно делали свою работу и, самое главное, приостановили панику в самолете, всех успокоили и заверили, что нашей жизни ничего не угрожает", - рассказала Татьяна Круте.

В итоге некоторые пассажиры отказались лететь в Батуми другим самолетом SkyUp.

"Мы с женой от повторного полета отказались, потому что вызывает сомнение техническое состояние самолетов SkyUp. Будем добиваться возврата денег за билеты. Если добровольно SkyUp не вернет деньги, тогда через суд будем взыскивать", - пообещал Редько.

Ранее "Страна" публиковала видео разгерметизации салона лайнера, летевшего из Антальи в Челябинск.

Также мы сообщали, что в апреле самолет компании "Азур Эйр", который направлялся в Санкт-Петербург, со 190 пассажирами на борту вернулся в Сочи из-за разгерметизации кабины.