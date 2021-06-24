Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не получится урегулировать ситуацию на Донбассе в Нормандском формате или в рамках альтернативных договоренностей с Россией и США, то может быть проведен всеукраинский референдум по вопросу полного расторжения отношений с регионом.

Об этом Зеленский заявил в интервью Наталье Мосейчук на телеканале "1+1".

"Что касается альтернативных планов. План "Б" - мы в нем, я считаю, находимся. А те, кто предлагают, например, стену, как план "Б", или план "С" – неважно - стену в любом формате … Стена - это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должно принимать народ Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, "если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате - будет он работать или нет - то за "стену" будет голосовать народ Украины".

"То есть - на референдум о Донбассе, судя по словам Зеленского, будет вынесен вопрос о фактическом отделении неподконтрольного Донбасса от Украины. Отметим, что этот вариант устроил бы и Россию. Так как означал бы выход Украины из Минских соглашений. А значит появилась бы возможность снятия санкций с РФ. И именно поэтому вряд ли когда-нибудь этот референдум будут проводить. Пока это выглядит как аргумент для Запада не давить на украинскую власть по реализации политической части Минских соглашений", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее, на пресс-конференции в конце мая, Зеленский уже говорил о том, что он хочет вынести на референдум вопрос по Донбассу. Но сделано это будет лишь в том случае, если не сработает тот план, который реализуется сейчас. А именно - реинтеграция территорий в рамках действующих переговорных форматов.

Напомним, на предстоящей встрече Байден и Зеленский обсудят привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе.

Также мы писали о том, что в России заявили, что после встречи Путина и Байдена появилась надежда на урегулирование на Донбассе.