В Ровно Екатерина Крылова, которая ведет в Инстаграме блог под ником Катя Майами, разделась до купальника во время поездки в троллейбусе. В таком виде она принялась позировать перед снимавшей ее на телефон подругой.

Результат съемок Крылова выложила в своем Инстаграме, затем ролик разлетелся по Ютуб-каналам.

В салоне троллейбуса оставшаяся за кадром подруга Кати спросила, слабо ли той прямо в транспорте раздеться. В ответ блогерша быстро сняла с себя платье, оставшись в цельном купальнике с откровенным вырезом на груди и кроссовках. В таком виде Крылова начала позировать, передвигаясь по салону и застывая к эффектных положениях.

Выходка Кати Майами вывела из себя кондукторшу.

"Я спрашиваю, где ваша маска? Что это делается? Так, маску надела бегом! Что ты тут крутишься? На остановке высади это бл@дство. Маски нет и надевать не хочет. Да разденься уже совсем", - говорила рассерженная женщина.

Ее замечания девушка игнорировала, продолжая позировать. Чем закончился конфликт, неизвестно. Ролик обрывается.

В 2014 году 17-летняя Крылова стала мисс Ровенская область. А сейчас она ведет аккаунт в Инстаграм с почти 8 тысячами подписчиков. Блогерша специализируется на пранках, падала в фонтан, каталась в купальнике на мотоцикле и красовалась в нем же на фоне грузовика.

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