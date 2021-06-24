В Бердянске представители сразу нескольких служб долгое время не могли снять с крыши пьяного мужчину, который там заснул.

Об этом рассказывает издание Pro.berdiansk.

Со слов очевидцев, люди увидели спящего на крыше дома молодого человека и сообщили спасателям. В это же время о собутыльнике вспомнили его товарищи, они попытались его разбудить и снять до приезда сотрудников ГСЧС.

Знакомые спящего вели себя неадекватно и даже подрались между собой, потому на место происшествия были вызваны еще бойцы Национальной гвардии, которые патрулировали центр города. Также к "спасательной операции" подключились сотрудники админотдела горисполкома. К счастью, все закончилось без пострадавших: спящего разбудили и передали врачам скорой помощи, а драчунов утихомирили.

В полиции подтвердили данный факт. Очевидцы рассказали, что это местный житель и с ним все в порядке — ему нужно было лишь проспаться.

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