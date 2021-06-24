Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак не причастен к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев". По его словам, идея этой операции принадлежит другим странам, а Украину в этот вопрос "максимально пытались втянуть".

Об этом Зеленский заявил в интервью Наталье Мосейчук на телеканале "1+1".

"К господину Ермаку у СБУ ноль вопросов. Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, к какой изоляции страны приводят такие спецоперации. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея такой операции – это была идея других стран. И то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос - это правда. И то, что этого не случилось, еще раз проводя параллель с тем, что произошло в Беларуси, я считаю, что слава богу, что мы проявили субъектность в этом важном вопросе", - сказал Зеленский.

Также, по словам президента, в последний раз, когда он общался с Александром Лукашенко, они обсуждали вопрос задержанных "вагнеровцев".

"Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", - сказал Зеленский.

По словам президента, Лукашенко сказал ему, что "не подведет" и "разберется".

"Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло им это был последний наш разговор", - сказал Зеленский.

Напомним, "Страна" писала о том, почему заглохла история с "вагнеровцами" и где обещанное кино от Bellingcat.

Также мы сообщали, что в маре на Банковой уже рассказывали о связи между посадкой рейса Ryanair в Минске и спецоперацией с "вагнеровцами".