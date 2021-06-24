В столице избили экс-чиновника времен президентства Петра Порошенко, занимавшего должность заместителя министра правительства и работавшего в "Нафтогазе", а сейчас возглавляющего ООО "Центр исследований: энергетика и политика" Вадима Гламаздина. На него напали 23 июня около 22:00 в одном из дворов на бульваре Леси Украинки в Печерском районе.

По информации источников "Страны" в МВД, бывший чиновник встрял в словесную перепалку с двумя грузчиками и их шофером, которые привезли товар на микроавтобусе "Мерседес" с житомирскими номерами кому-то из жильцов и, вероятно, перегородили выезд из двора.

По версии грузчиков, в ходе конфликта Гламаздин повредил зеркало их автомобиля, ударив по нему рукой. После этого завязалась драка с грузчиками, и экс-чиновник позвал на подмогу своего родственника и коллегу по работе по фамилии Тонкоголосюк. Тот прибежал не с пустыми руками, а вооруженный травматическим пистолетом "Форт", официально зарегистрированным на него.

Началась стрельба, в результате которой двое грузчиков попали в больницу с огнестрельными ранениями. Бывшему заму министра тоже потребовалась помощь медиков. Но у него нашли только синяки и ссадины, поэтому в больнице ему обработали раны и отпустили его домой.

Полиция завела уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины - хулиганство с использованием оружия. Пистолет с патронами и гильзы изъяты. Если следствие выяснит, что стрельба была не необходимой самообороной, то родственнику бывшего чиновника грозит до семи лет тюрьмы. Пока идут следственные разбирательства, полиция никого не задерживала.

Как писала "Страна", в январе Гламаздин стал жертвой домушников. Пока он был в отъезде, воры унесли из его квартиры почти $40 тысяч наличности, около 10 тысяч гривен, золотые изделия и важные документы.

А в марте мы рассказывали, как в Запорожье неизвестные избили депутата областного совета.