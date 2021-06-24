Вакцинированные от Covid-19 туристы смогут въезжать в Египет без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о вакцинации. При этом путешественники должны получить уже две дозы вакцины, а препарат должен быть сертифицирован. Об этом сообщает Arab News со ссылкой на Министерство здравоохранения Египта.

Для доказательства того, что туристы получили прививки одной из шести вакцин, утвержденных Египетским агентством по вопросам лекарственных средств и Всемирной организацией здравоохранения, необходимо предоставить официально выданные сертификаты с QR-кодом.

Также приводится списов сертифицированных вакцин:

Sputnik

Pfizer-BioNTech

AstraZeneca

Moderna, Sinopharm

Sinovac

Johnson & Johnson

В заявлении к администрациям аэропортов и портов страны министерство отметило, что въезд без проведения ПЦР-тестирования будет разрешен тем, кто получил вторую прививку более чем за 14 дней до начала путешествия.

При этом путешественникам из стран с высоким риском распространения Covid-19 (Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия) после прибытия придется пройти экспресс-тестирование на Covid-19 независимо от предыдущей вакцинации.

Если результат этого теста будет положительным, то проведут повторный. Если и он даст положительный результат, пассажира перевезут в назначенную больницу для прохождения карантина.

Ранее "Страна" писала о том, что Израиль на месяц отодвинул дату открытия границ для вакцинированных от коронавируса туристов.

Также мы сообщали, что ЕС разрешит въезд американцам и жителям Балкан. Украины в списке нет.