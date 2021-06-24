Президент Владимир Зеленский во время интервью в программе "VIP с Натальей Мосейчук" перешел на русский язык, извинился за это и заявил, что в СНБО раньше ссылали сбитых летчиков.

Это произошло во время ответа на вопрос о том, кто подсказал использовать механизм СНБО для блокировки работы КСУ.

"Честно говоря, я не очень помню (кто подсказал использовать механизм СНБО - Ред.). Помню, что мы собрались командой и поняли, что нам надо быстро действовать. Вариант А – очень быстро менять законодательство, вариант Б – остановить это. Мы выбрали Б, а потом А. Потому что надо было действовать очень быстро", - сказал Зеленский.

В ответ ведущая заявила, что раньше СНБО считался своеобразной "ссылкой". Тогда Зеленский перебил Мосейчук, перешел на русский и сказал, что туда ссылали "сбитых летчиков".

"Извините, по-русски: ссылали сбитых летчиков", - сказал Зеленский.

Также он заявил, что признает, что СНБО стал его оружием.

"Я всегда говорил, что я пришел менять страну, и это абсолютная правда, и если я по ходу жизни политической понимаю, что есть такие инструменты и такое оружие, и я понимаю, что я устал договариваться.... Если я со всеми договариваться - меня это не устраивает. Любой человек свободный, несмотря на уровень, на партию, на финансы, должен получить одно предупреждение - и этого достаточно. СНБО - один из видов оружия, и я его использую", - сказал президент.

Напомним, "Страна" писала о том, как "слуги народа" пытаются вывести Зеленского из под ответственности за санкции СНБО.

Также мы сообщали, что СНБО может ввести санкции против украинцев, которые попали под санкции США.

Кроме того, мы писали, что сегодня президент Владимир Зеленский подписал указ о продлении и введении персональных и экономических санкций против 538 физических лиц (по решению СНБО от 18 июня). В этот перечень попали украинские бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс. Мы публиковали полный список физлиц, против которых ввел санкции Зеленский.