В Польше восемь полицейских не могли поймать неадекватного украинца с огнетушителем. Видео
Сразу восемь польских патрульных участвовали в задержании гражданина Украины, который активно сопротивлялся стражам порядка.
Об этом сообщило издание Fakt.
Правоохранители прибыли на вызов жителей Охоты - одного из районов Варшавы. Те пожаловались на авто, которое ездило по тротуару и едва не сбило мужчину с ребенком.
Полиция нашла автомобиль, но задержать его водителя удалось не сразу. По словам правоохранителей, тот оказал "яростное сопротивление" и даже облил их из огнетушителя. Для его задержания патрульным пришлось надеть шлемы и использовать спецсредства.
Полицейским удалось надеть наручники на мужчину и посадить его в авто, но впоследствии тот вырвался и снова начал убегать. Мужчину удалось успокоить мужчина только в больнице, где медики вкололи ему успокоительное.
Задержанным оказался 36-летний гражданин Украины. Сейчас образцы его крови отправили на экспертизу. Хотя по словам правоохранителей, задержанный имел признаки наркотического опьянения.
Ранее "Страна" сообщала, что Польша ввела обязательную 10-дневную самоизоляцию для непривитых украинцев.
Также мы писали о том, как в Польше задержали 12 поляков, собиравшихся отправить в Украину массу нелегального оружия.