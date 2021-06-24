Сразу восемь польских патрульных участвовали в задержании гражданина Украины, который активно сопротивлялся стражам порядка.

Об этом сообщило издание Fakt.

Правоохранители прибыли на вызов жителей Охоты - одного из районов Варшавы. Те пожаловались на авто, которое ездило по тротуару и едва не сбило мужчину с ребенком.

Полиция нашла автомобиль, но задержать его водителя удалось не сразу. По словам правоохранителей, тот оказал "яростное сопротивление" и даже облил их из огнетушителя. Для его задержания патрульным пришлось надеть шлемы и использовать спецсредства.

Полицейским удалось надеть наручники на мужчину и посадить его в авто, но впоследствии тот вырвался и снова начал убегать. Мужчину удалось успокоить мужчина только в больнице, где медики вкололи ему успокоительное.

Задержанным оказался 36-летний гражданин Украины. Сейчас образцы его крови отправили на экспертизу. Хотя по словам правоохранителей, задержанный имел признаки наркотического опьянения.

Ранее "Страна" сообщала, что Польша ввела обязательную 10-дневную самоизоляцию для непривитых украинцев.

Также мы писали о том, как в Польше задержали 12 поляков, собиравшихся отправить в Украину массу нелегального оружия.