Джон Макафи, основавший компанию McAfee, которая разрабатывает антивирусное программное обеспечение, и найденный мертвым в тюрьме Барселоны, оставил запись на случай своей смерти. В ней он предупреждал, что не собирается сам обрывать свою жизнь.

Об этом он писал в прошлом году в соцсети Twitter.

В опубликованном 15 октября 2020 года твите Макафи, к тому времени задержанный в аэропорту Барселоны по ходатайству США и заключенный в тюрьму, коротко сообщил, как ему живется в заключении. И в конце записи сделал заявление о возможном суициде.

"Здесь я всем доволен. У меня есть друзья. Еда хорошая. Все хорошо. Знайте, что если я повешусь, как Эпштейн, это будет не моих рук дело", - гласит пост.

Ранее "Страна" писала, что в США Макафи обвиняли в неуплате налогов с миллионных доходов и объявили бизнесмена в международный розыск. После задержания в Испании он отрицал все предъявленные ему в США обвинения, заявив об их "политическом характере". 23 июня стало известно, что Национальный суд Испании одобрил экстрадицию Макафи в США. После этого американца власти нашли мертвым в тюрьме Барселоны и сообщили, что это был суицид.

В Твиттере Макафи упомянул американского богача Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в сексуальных преступлениях. В 2019 году он, по официальным данным, покончил с собой в тюрьме.