В Запорожье "вор в законе" по прозвищу "Принц", внесенный в санкционный список СНБО, приговорен к трем годам лишения свободы. Его признали виновным в преступлении, связанном с незаконным оборотом оружия. Об этом сообщает МВД Украины.

Приговор вынес Орджоникидзевский районный суд Запорожья в четверг, 24 июня.

"Представитель верхушки криминального мира, который находится в санкционном списке СНБО, совершил преступления на территории Украины. Рассмотрев материалы уголовного производства по существу и выслушав доводы правоохранителей, суд признал "вора в законе" виновным в совершении уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом оружия", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", в список попали более 600 так называемых "воров в законе" и криминальных авторитетов.

Также "Страна" разбиралась, что изменили в криминальном мире санкции СНБО против воров в законе.