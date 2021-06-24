Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал снимок лесной поляны, сделанный фотоловушкой проекта "Полесье - дикая природа без границ" в зоне отчуждения ЧАЭС. На нем запечатлены три резвящиеся косули.

Фотография появилась на Фейсбук-странице организации.

"Серны, косули или просто дикие козы. Тонконогие, грациозные, прыгучие и пугливые. Правда, боятся они хищников или непонятных и угрожающих звуков. А вот боднуть своего родственника - особенно, если ты самец и у тебя есть рога, - за этим дело не станет. Или поиграть в редколесье, не подозревая о пристальном "глазе" фотоловушки", - прокомментировала снимок пресс-служба заповедника.

Ранее "Страна" рассказывала, что ученые Института эволюционной экологии НАН Украины провели полевые исследования фауны Чернобыльского заповедника и установили, что зона отчуждения ЧАЭС является самой северной из пока известных в Украине точкой распространения пчелы андрены золотоногой.

Мы также показывали фото единственной пресноводной черепахи, обитающей в зоне отчуждения. Это болотная европейская черепаха.