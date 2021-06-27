Власти Словакии приняли решение об уменьшении пенсионных выплат гражданам, которые служили коммунистическому режиму Чехословакии.

Об этом информирует портал iDnes.

Отмечается, что такой закон был принят парламентом страны 23 июня.

Так, в соответствии с этим нормативным актом, для некоторых категорий граждан трудовой стаж за годы правления коммунистического режима учитываться не будет.

Закон затронет пенсии, получаемые бывшими членами парламента и членами правительства коммунистической Чехословакии, бывшими членами коммунистической секретной полиции StB, некоторыми бывшими сотрудниками службы безопасности или членами и сотрудниками Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии и коммунистической Партия Словакии до падения коммунизма в 1989 году.

Размер пенсии будет определен для указанных лиц заново таким образом, чтобы, за некоторыми исключениями, их доход за период выполнения политической или иной функции для государства в коммунистический период не принимался во внимание.

Даже после такой корректировки размер пенсии не должен быть ниже установленного минимального размера пенсии. Перерасчет пенсии также повлияет на размер пенсии вдовы или вдовца, получаемой оставшимися в живых. Закон после подписания президентом вступит в силу в августе этого года.

Кроме того, в словацком парламенте отметили, что пенсионное обеспечение таких лиц значительно выше среднего, в то время как у людей, ставших жертвами репрессий тоталитарного режима, наоборот, очень низкое.

Список конкретных лиц - служителей коммунистического режима, на которых будет распространяться действие закона, в ближайшее время должен составить местный Институт памяти нации.

Ожидается, что в него попадут около 5 тысяч человек.

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