На Приднепровской железной дороге неизвестные забросали камнями электровоз и тяжело травмировали машиниста. Инцидент произошел в Запорожье еще 20 июня, сообщается на сайте "Укрзализныци".

"54-летний машинист оборотного депо Запорожье-2 был травмирован во время управления электровозом ВЛ8 на перегоне им. Анатолия Алимова - Запорожье-2. Группа неизвестных лиц неподалеку путей развлекалась бросанием камней в подвижной состав. Один из камней через открытое боковое окно попал в кабину локомотива и попал машинисту в глаза. Травмированный железнодорожник завершил рейс, однако через дежурного по станции Запорожье-2 вызвал полицию и скорую", - говорится в сообщении.

Осмотрев травмированного машиниста, медики диагностировали у него тяжелую контузию левого глаза с частичной потерей зрения. Мужчина госпитализирован.

Полиция Запорожской области открыла уголовное производство. Проводится проверка.

Ранее "Страна" писала о том, что под Харьковом хулиганы забросали камнями электричку Харьков-Славянск. Один из камней разбил окно и попал пассажирке в голову.

Также мы сообщали, что под Днепром электричка снесла выехавший на рельсы автомобиль полицейских.