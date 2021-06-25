В Киеве собираются демонтировать памятный знак дружбы с Москвой, установленный 20 лет назад. Его предлагали снести после 2014 года, однако госчиновники не могли это сделать, поскольку такой памятник не попадал под закон о декоммунизации.

Теперь депутаты собираются решить вопрос на сессии горсовета, несмотря на то, что Управление правового обеспечения не согласовало такое предложение.

Разбирались, как на окраине Киева оказался знак в честь дружбы с Москвой и когда его могут снести.

Демонтаж через горсовет

Вопрос демонтажа рассмотрят на сессии киевского горсовета, после того, как снос поддержала комиссия по вопросам собственности.

Об этом сообщили в киевской ячейке партии "Европейская солидарность".

"Никакой дружбы с Россией нет, потому что это Украине - враг. И решение комиссии по вопросам собственности еще раз подчеркивает нашу устойчивую позицию в этом вопросе", - заявил депутат Киевсовета Олег Левченко.

Он добавил, что документ с предложением убрать памятный знак должны рассмотреть на пленарном заседании городского совета, и после его принятия" памятный знак, который не имеет ничего общего с реальностью", демонтируют.

Памятный знак хотели демонтировать раньше, но весной этого года в Голосеевской райадминистрации сообщили, что не имеют права его демонтировать. Дело в том, что памятник находится на балансе районного Управления по содержанию зеленых насаждений. Его балансовая стоимость 105 500 грн.

К тому же этот памятный знак не подпадает под действие "Закона о декоммунизации", поскольку порядок демонтажа памятников с информацией о городах государства-агрессора не предусмотрен.

Об этом говорилось в ответе КГГА на запрос депутата Киевсовета Алины Михайловой ("Голос").

Ответ КГГА на запрос о демонтаже памятного знака

Депутат Алина Михайлова сообщила, что обратилась к городским властям по поводу сноса или переноса памятника, поскольку на его месте волонтеры хотят высадить аллею цветов в память женщин, погибших на Донбассе.

Эпопея со сносом памятного знака на Теремках

Памятный знак дружбы между Киевом и Москвой находится в сквере на улице Маршала Якубовского в Голосеевском районе (на Теремках).

Он был установлен в 2001 году. Заказчиком выступила Голосеевская РГА. Знак символично закрепил дружбу между Киевом и Москвой, договор о которой был подписан в 1992 году.

На памятнике есть надпись: "Памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы". На одной его части изображен герб Киева, Софиевский и Михайловский соборы, на другой - герб Москвы и Храм Василия Блаженного.

Памятный знак до 2014 года

В 2015 году неизвестные исписали памятник надписями "ПТН ПНХ", "Слава Украине!", а слово "Москва" закрасили черной краской. Позже его разукрасили в цвета украинского флага. С того времени начали говорить о необходимости демонтажа.

Памятник после 2015 года

В 2016 году в Киевсовете приняли решение о прекращении отношений с российскими городами-побратимами, но памятник остался на месте.

В 2021 году комиссия Киевсовета по вопросам собственности поддержала проект решения по демонтажу памятного знака.

При этом Управление правового обеспечения не согласовало проект решения о демонтаже, поскольку нет установленного порядка демонтажа памятных знаков, на которых указано название городов страны-агрессора. Однако комиссия собралась повторно и во второй раз проголосовала за поддержку демонтажа (пять человек из семи).

После этого документ должны рассмотреть на сессии горсовета. Если депутаты одобрят снос, КП по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района должно демонтировать знак в течение 30 дней.