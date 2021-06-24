Федеральная служба безопасности России 24 июня опубликовала видеозапись инцидента с британским эсминцем Defender, в Черном море приблизившегося к берегам аннексированного Крыма.

На кадрах ролика слышно, как экипаж российского военного судна, следуя рядом с британским кораблем, по средствам радиосвязи призывает его поменять курс и уйти от государственной границы Российской Федерации. В свою очередь с эсминца приходит сообщение, что они совершают мирный проход на основании международного права и конвенции ООН.

После продолжительных призывов поменять курс и не пересекать государственную границу России экипаж российского судна предупреждает, что откроет огонь, если этого не произойдет. Затем британскому эсминцу объявляют, что он вошел в территориальные воды РФ, и призвали немедленно их покинуть.

"Всем судам, а также воздушным судам - выполняю артиллерийские стрельбы. Держаться в стороне. Выполнить предупредительную стрельбу! Выполнить предупредительную стрельбу! Исключить попадание! Исключить попадание! Огонь!", - говорит член экипажа российского судна.

Затем сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца. Ролик заканчивается сообщением о том, что Defender вышел из территориальных вод России.

Ранее "Страна" публиковала кадры полета российского самолета над британским эсминцем в Черном море.

Мы также рассказывали, что телеканал BBC обнародовал видео с борта британского эсминца Defender, на котором показано, что происходило на корабле во время инцидента возле Крыма.