В Индии впервые скончался пациент, зараженный новым штаммом коронавируса "Дельта-Плюс", появление которого серьезно обеспокоило власти страны.

Смертельный случай зарегистрирован в штате Мадхья-Прадеш, где официально выявлены пять случаев заражения этим штаммом Covid-19. Об этом сообщает Тhe Indian Express.

По данным местный властей, четверо зараженных штаммом "Дельта-Плюс" уже выздоровели.

"На данный момент в штате зафиксированы пять случаев штамма Дельта-Плюс, один пациент умер. Власть разрабатывает план выхода из ситуации", - заявил министр штата Вишвас Саранг.

Напомним, Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) идентифицировал следующие характеристики штама:

повышенная способность передаваться;

более сильное связывание с рецепторами клеток легких;

возможное снижение ответа моноклональных антител.

Ранее "Страна" писала о том, что в Германии и Франции доля заражений Covid-19 штаммом "Дельта" увеличилась в два раза.

Также мы сообщали, что в США допускают, что "Дельта" вызывает более тяжелые последствия, чем "британский" штамм коронавируса.