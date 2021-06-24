Посол США в Москве Джон Салливан, как и анонсировала на днях пресс-служба Госдепартамента США, вернулся в российскую столицу. Он заявил, что продолжит трудиться над продвижением в РФ интересов США.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ для достижения нашей цели - установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией", - сказал посол в комментарии агентству.

Он повторил сказанные в Женеве слова президента США Джо Байдена о том, что на Вашингтоне и Москве лежит обязанность ответственно выстраивать отношения между двумя странами.

"Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия - а у нас есть существенные разногласия - важно вести открытый и откровенный диалог", - заметил Салливан.

Также он высказался по поводу женевских переговоров глав Кремля и Белого дома.

"Встречи в Женеве носили позитивный характер. Теперь, когда я вернулся в Москву, а посол Антонов вернулся в Вашингтон, я буду неустанно работать над тем, чтобы предпринять практические шаги, необходимые для достижения задач, определенных на саммите. В числе прочего я рассчитываю на сотрудничество с коллегами в правительстве РФ для развития двустороннего диалога по стратегической стабильности - диалога, который служит во благо наших стран и всего мира", - сказал дипломат.

Он добавил, что как посол США в России будет продолжать выступать за демократию, права человека, свободные и открытые средства массовой информации в Соединенных Штатах, России и во всем мире.

"И я буду продолжать выступать за справедливое обращение с гражданами США в России, в том числе с Тревором Ридом, судебное разбирательство по делу которого скоро продолжится, и Полом Уиланом, который провел уже более 900 дней в заключении в России", - пообещал Салливан.

Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов был отозван в марте после скандального интервью Байдена, в котором тот согласился с утверждением журналиста, что Путин - убийца.

А американскому послу в ответ на санкции США против РФ помощник главы Кремля Юрий Ушаков порекомендовал поехать в Вашингтон для консультаций в апреле.