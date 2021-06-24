Президент Владимир Зеленский подписал указ о продлении и введении персональных и экономических санкций против 538 физических лиц (по решению СНБО от 18 июня). В этот перечень попали украинские бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс. Российские бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов, Геннадий Тимченко, Аркадий, Борис и Роман Ротенберги.

Лидеры т.н. "ДНР" и "ЛНР" - Игорь Плотницкий, Игорь Безлер, Игорь Гиркин, Павел и Екатерина Губаревы, Андрей Пургин, Олег Царев, Александр Бородай - а также донецкие и луганские депутаты, министры.

В списке российские военные, в том числе члены ЧВК "Вагнер", воевавшие на Донбассе (в частности командир "Вагнера" Уткин). Российские банкиры Андрей Акимов (Газпром-банк), Андрей Костин (ВТБ банк) и др.

В санкционный список также попали российские журналисты и главные редакторы изданий - Маргарита Симоньян (Russia Today), Константин Эрнст (первый канал), Виталий Лейбин (Русский репортер), Павел Гусев (МК).

Приводим подный список фамилий.

1. Уткін Дмитро Валерійович

2. Валіулін Тимур Самірович

3. Вексельберг Віктор Феліксович

4. Воробйов Олександр Миколайович

5. Жаров Олександр Олександрович

6. Золотов Віктор Васильович

7. Абрамов Валерій В'ячеславович

8. Акімов Андрій Ігорович

9. Богданов Володимир Леонідович

10. Черезов Андрій Володимирович

11. Дєдов Михайло Олександрович

12. Дерипаска Олег Володимирович

13. Топор-Гілка Сергій Анатолійович

14. Торшин Олександр Порфирович

15. Ряузов Денис Юрійович

16. Керімов Сулейман Абусаїдович

17. Клішин Михайло Олексійович

18. Колокольцев Володимир Олександрович

19. Колосов Богдан Валерійович

20. Муратов Олексій Валентинович

21. Назаров Сергій Макарович

22. Нікулов Геннадій Анатолійович

23. Дюмін Олексій Геннадійович

24. Фурсенко Сергій Олександрович

25. Говорун Олег Маркович

26. Костін Андрій Леонідович

27. Міллєр Олексій Борисович

28. Ротенберг Ігор Аркадійович

29. Шамалов Кирило Миколайович

30. Рєзнік Владислав Матусович

31. Ротенберг Аркадій Романович

32. Ротенберг Борис Романович

33. Ротенберг Роман Борисович

34. Трибун Олександр Львович

35. Чіріков Олег Сергійович

36. Каганський Володимир Якович

37. Ісмаїлов Рашид Рустамович

38. Авідзба Ахра Русланович

39. Агафонов Євгеній Миколайович

40. Агафонов Микола Миколайович

41. Антюфєєв Володимир Юрійович

42. Аройо Панеро Гектор

43. Балиба В’ячеслав Олександрович

44. Басурін Едуард Олександрович

45. Баширов Марат Фаатович

46. Башкатов Юрій Іванович

47. Бідняк В'ячеслав Васильович

48. Бесера Васкес Серхіо Мануель

49. Безлер Ігор Миколайович

50. Білоус Діна Володимирівна

51. Блоха Олена Володимирівна

52. Бойченко Олександр Борисович

53. Драгослав Бокан

54. Бондаренко Сергій Михайлович

55. Бондарець Оксана Володимирівна

56. Борисов Андрій Олександрович

57. Борщевський Євгеній Володимирович

58. Бочкарьова Олена Миколаївна

59. Буцький Олег Костянтинович

60. Вітюк Яна Вадимівна

61. Володиміров Владислав Анатолійович

62. Власкіна Оксана Валеріївна

63. Водяницький Павло Анатолійович

64. Гаркуша Олександр Олександрович

65. Гіркін Ігор Всеволодович

66. Горіненко Олексій Сергійович

67. Грановський Олексій Іванович

68. Громов Володимир Володимирович

69. Губарєв Павло Юрійович

70. Губарєва Катерина Юріївна

71. Гуденко Олена Миколаївна

72. Давиденко Віктор Семенович

73. Діанов Сергій Анатолійович

74. Дойніков Юрій Васильович

75. Довга Вікторія Вікторівна

76. Долина Сергій Олександрович

77. Євдокімов Євген Сергійович

78. Єрмолаєв Павло Альбертович

79. Єршов Олексій Петрович

80. Єфанов Ігор Володимирович

81. Єфанов Іван Володимирович

82. Жейнова Марина Миколаївн

83. Жеребченко Гліб Вікторович

84. Загнібіда Костянтин Григорович

85. Захарченко Олександр Володимирович

86. Здрилюк Сергій Анатолійович

87. Зінченко Олександр Васильович

88. Івакін Юрій Володимирович

89. Ігнатов Сергій Юрійович

90. Іллюхін Павло В'ячеславович

91. Адрія Ірігоєн Бретонес

92. Ісмаілов Заур Рауфович

93. Кадиров Герман Рустемович

94. Калюсський Олександр Аркадійович

95. Урусов Олексій Олексійович

96. Карякін Олексій В'ячеславович

97. Кауров Валерій Володимирович

98. Коваль Анатолій Павлович

99. Козіцин Микола Іванович

100. Колєсніков Борис Дмитрович

101. Колісніченко Микола Петрович

102. Комаров Євген Анатолійович

103. Кононов Володимир Петрович

104. Корольова Кристина Андріївна

105. Костєнок Ігор Володимирович

106. Кострубицький Олексій Олександрович

107. Кофман Олександр Ігорович

108. Кох Роман

109. Крижин Євген

110. Кузьменко Дмитро Владиславович

111. Кузьменко Семен Олександрович

112. Кучковий Віктор Вікторович

113. Ку-Ян-Мі Оксана Валеріївна

114. Лещенко Вадим Анатолійович

115. Литвинов Борис Олексійович

116. Литвинов Михайло Владиславович

117. Литвин Сергій Анатолійович

118. Лопес Медіна Бартоломе

119. Лужецька Світлана Анатоліївна

120. Лунєв Віталій Валерійович

121. Лютіков Віталій Володимирович

122. Лягін Роман Вікторович

123. Маланчук Олександр Васильович

124. Малихін Олександр Сергійович

125. Маліновська Ольга Вікторівна

126. Макович Володимир Іванович

127. Мальков Олександр Вікторович

128. Мамедов Айдин Меджид-Огли

129. Мануйлов Євгеній Володимирович

130. Матющенко (Кучеренко) Катерина Сергіївна

131. Мешалкін Геннадій Вікторович

132. Михайлов Олександр Миколайович

133. Мільчаков Олексій Юрійович

134. Мішин Михайло Вікторович

135. Монастирський Вадим Михайлович

136. Мороз Валерій Анатолійович

137. Морозова Світлана Анатоліївна

138. Мягкий Георгій Георгійович

139. Нечепорук Надія Олександрівна

140. Нікітін Василь Олександрович

141. Новіков Микола

142. Овчаренко Євгеній Олегович

143. Орлов Дмитро

144. Пачковський Микола Анатолійович

145. Підгірний Володимир Васильович

146. Підлипян Павло Антонович

147. Плотницький Ігор Венедиктович

148. Подсушна Марія Володимирівна

149. Пожидаєва Марина Віталіївна

150. Пономарьов В'ячеслав Володимирович

151. Поплавський Максим Сергійович

152. Прокопчук Дмитро Володимирович

153. Пургін Андрій Євгенович

154. Раздоркін Євген Борисович

155. Рамахо Саломон Андрес

156. Рассадніков Василь Якович

157. Ремізов Олексій Борисович

158. Ремізов Павло Альбертович

159. Рибалко Сергій

160. Родрігес Перес Браян

161. Романько Микола Анатолійович

162. Рубін Сергій Вікторович

163. Руденко Мирослав Володимирович

164. Рудникова Ольга Володимирівна

165. Самохіна Євгенія Вікторівна

166. Сафронов Олексій Олексійович

167. Сивоконенко Юрій Вікторович

168. Сокових Сергій

169. Соколова Аліна Анатоліївна

170. Сорокін Артем Володимирович

171. Співак Андрій Олександрович

172. Степанов Веніамін Сергійович

173. Сулиім Юлія Анатоліївна

174. Тареєв Дмитро Сергійович

175. Теміргалієв Рустам Ільмірович

176. Терехова (дів. – Авдєєнко) Олена Юріївна

177. Тимофєєв Олександр Юрійович

178. Ткаченко Андрій Юрійович

179. Токарев Вадим Олександрович

180. Фадєєв Сергій Володимирович

181. Фесенко Юрій Семенович

182. Філіппова Катерина Володимирівна

183. Філонов Андрій Володимирович

184. Фомін Олександр Геннадійович

185. Фролов Роман Олексійович

186. Хакімзянов Ігор Євгенович

187. Халіков Равіль Закарієвич

188. Хардіков Микола Миколайович

189. Хворостяний Вадим Олександрович

190. Ходаковський Олександр Сергійович

191. Хряков Олександр Віталійович

192. Царьов Олег Анатолійович

193. Циплаков Сергій Геннадійович

194. Цеков Сергій Павлович

195. Чабанова Анна Олександрівна

196. Чалий Олексій Михайлович

197. Шевченко Галина Миколаївна

198. Шидловський Станіслав Валентинович

199. Шпоренко Ігор Миколайович

200. Шубін Олександр Васильович

201. Щедрінов Дмитро Васильович

202. Юшан Олег Олександрович

203. Ющенко Анастасія Анатоліївна

204. Яковенко Дана Владиславівна

205. Ярославцев Олексій

206. Яценко Віктор В'ячеславович

207. Агарков Андрій Вікторович

208. Айрапетян Лариса Леонідівна



209. Акімов Олег Костянтинович



210. Альошина Світлана Янівна

211. Андрєєнко Анатолій Олександрович

212. Андріянов Олександр Олександрович

213. Анопрієв Юрій Михайлович

214. Асапов Валерій Григорович

215. Байрачний Василь Іванович



216. Беседа Сергій Орестович



217. Беседіна Ольга Ігорівна

218. Білоус Роман Юрійович



219. Божич Дмитро Вікторович



220. Бородай Олександр Юрійович



221. Бородін Сергій Олексійович

222. Валієв Олег Алібоєвич

223. Винокуров Станіслав Євгенійович

224. Возник Роман Святославович

225. Галінкін Валерій Йосипович

226. Гизай (Євпатова) Світлана Федорівна

227. Гизай Альона Олександрівна

228. Дерський Максим Юрійович



229. Джалалов Едуард Георгійович



230. Дикий Олексій Олександрович



231. Діденко Сергій Михайлович

232. Дмитров Геннадій Миколайович

233. Дробот Олександр Миколайович

234. Дубина Владислав Віталійович

235. Дубовський Руслан Михайлович

236. Ємельяненко Олександр Миколайович

237. Желтяков Михайло Васильович



238. Задирака Неллі Акопівна

239. Запорожцев Микола Васильович



240. Захаров Дмитро Володимирович

241. Іванушкін Сергій Сергійович

242. Іщенко Ольга Ігорівна



243. Карпак Андрій Миколайович



244. Карцев Геннадій Олександрович

245. Киріяк Іван Миколайович

246. Княжев Сергій Миколайович



247. Коваленко (Мамет) Лія Вікторівна



248. Коваль Олег Валерійович



249. Ковальчук Олег Анатолійович

250. Ковзіков Олександр Валентинович

251. Козьяков Сергій Юрійович

252. Козюра Олег Григорович

253. Кокоткіна Оксана Сергіївна



254. Колесников Денис Сергійович



255. Кондратенко Юрій Анатолійович

256. Корнет Ігор Олександрович

257. Корнілов Олег Федорович



258. Коротенко Роман Іванович



259. Коротенко Ярослав Ігорович

260. Корсунський Сергій Олегович

261. Костирко Олексій Юрійович

262. Кравченко Олена Валеріївна

263. Красовський Володимир Іванович



264. Крючек Антон Вікторович

265. Кузнєцова Інна Володимирівна



266. Кукоєв Михайло Магомедович



267. Лакомов Дмитро Вікторович



268. Лещенко Максим Іванович

269. Лямін Дмитро Леонідович



270. Малахова Світлана Анатоліївна



271. Малий Павло Георгійович

272. Малиновська Ольга Вікторівна



273. Марданов Руслан Раісович

274. Мацюрак Костянтин Іванович



275. Машир Ігор Віталійович

276. Медведєв Валерій Кирилович

277. Мельников Ігор Євгенович

278. Михайлов Віталій Васильович

279. Михальов Павло Олегович

280. Мірошниченко Андрій Валерійович

281. Мірошниченко Денис Миколайович

282. Моргунов Микола Вікторович

283. Морозов Віталій Михайлович

284. Морозов Юрій Миколайович

285. Мостовой Сергій Олександрович



286. Наден Зінаїда Гаврилівна

287. Назаров Віктор Іванович

288. Наумець Сергій Сергійович

289. Нестеренко Володимир Леонідович

290. Нікітіна Олена Миколаївна



291. Ніколаєв Марк Сергійович



292. Парецький Олександр Олександрович

293. Пархомчук Дем'ян Степанович

294. Пахолюк Юрій Володимирович

295. Петрович Віктор Юрійович

296. Пєннєр Віктор Георгійович



297. Полякова Лариса Петрівна

298. Попов Андрій Вікторович

299. Потапов Валерій Миколайович



300. Прожорін Віталій Сергійович

301. Пяткова Наталія Петрівна



302. Рагозін Микола Петрович

303. Радомська Олена Володимирівна

304. Романюк Вікторія Валеріївна



305. Рощупкин Юрій Миколайович

306. Рублевська Людмила Вікторівна

307. Русаков Олексій Анатолійович

308. Рябушкін Ігор Миколайович

309. Савченко Петро Олексійович

310. Сажин Віктор Володимирович

311. Сверчков Сергій Костянтинович

312. Святишенко Юрій В'ячеславович



313. Семенов Дмитро Олександрович



314. Семенов Олександр Олександрович

315. Сідоров Дмитро Сергійович

316. Скороходов Валерій Володимирович

317. Соловйов Юрій Вікторович

318. Сопельник Андрій Федорович

319. Сороковенко Руслан Вікторович



320. Столяренко В’ячеслав Іонович

321. Стрижаченко Світлана Леонідівна

322. Сурженко Михайло Вікторович



323. Сухачов Андрій Валерійович

324. Тараш Ольга Володимирівна



325. Тейцман Ірина Володимирівна

326. Ткаченко Валентина Григорівна

327. Торба Олександр Володимирович

328. Філіппова Марина Вікторівна

329. Хорошилов Дмитро Олександрович

330. Хоршева Наталія Іванівна



331. Храменков Роман Олександрович

332. Церковніков Федір Володимирович

333. Ципкалов Геннадій Миколайович

334. Чернешенко Роман Миколайович

335. Чужба Ада Іванівна



336. Чумаченко Олександр Сергійович



337. Шаповалов Олександр Володимирович

338. Шелюк Микола Семенович



339. Шкарін Олексій Євгенович

340. Шубіна Яна Вікторівна



341. Юрченко Олег Іванович

342. Якубовський Едуард Миколайович

343. Ярош Петро Григорович

344. Ковальчук Юрій Валентинович

345. Шамалов Микола Терентійович



346. Тимченко Геннадій Миколайович

347. Миронов Іван Олександрович

348. Мордашов Олексій Олександрович

349. Тюмєнєв Валерій Андрійович

350. Лєбєдєв Ігор Олександрович

351. Демченко Дар'я Сергіївна

352. Казинцев Володимир Володимирович

353. Макарова Тетяна Василівна



354. Рябухін Андрій Борисович

355. Зюзьков Костянтин Миколайович

356. Галицький Руслан Вацлавович

357. Гавриліна Тамара Михайлівна

358. Каплуненко Віктор Вікторович

359. Ісаєва Ольга Федорівна



360. Берсенєв Сергій Борисович



361. Мосіна Тетяна Іванівна

362. Міхнєва Жанна Тимофіївна

363. Савченко Ольга Єфимівна



364. Хорунжая Серафима Миколаївна

365. Борисова Катерина Сергіївна

366. Желєзов Олексій Валентинович

367. Чикін Володимир Олександрович

368. Дронова Ксенія Володимирівна

369. Астров Станіслав Леонідович

370. Звєрєва Олена Євгенівна



371. Єрмоленко Аліна Кузьмінічна



372. Шатов Олексій Юрійович

373. Носорєв Олександр Степанович

374. Акімов Олександр Васильович

375. Кібірьов Всеволод Геннадійович

376. Шемякін Володимир Леонідович

377. Бадмаєв Борис Дабаєвич

378. Банзатова Васса Ойдопівна

379. Зураєва Любов Іллівна



380. Гольдберг Ігор Ілліч



381. Долян Сергій Андрійович

382. Кроль Наталія Анатоліївна



383. Поздняков Дмитро Володимирович

384. Хайрулін Рустам Ахмедович

385. Житленок Михайло Дмитрович

386. Молов Аслан Борисович

387. Анненков Олександр Васильович

388. Анненкова Лідія Василівна

389. Кєсаєв Ігор Альбертович



390. Арнаутов Олексій Миколайович

391. Стеліос Христодоулоу

392. Черневський Сергій Адольфович

393. Тихонова Яна Робертівна

394. Ванін Сергій Анатолійович



395. Отдєлкін Олександр Євстафович

396. Лошкарьов Сергій Валерійович

397. Єригін Олександр Володимирович



398. Касімова Земфіра Курбанівна



399. Замуруєв Віталій Валентинович

400. Чмихалов Сергій Вікторович

401. Чалов Микола Анатолійович

402. Ернст Костянтин Львович

403. Гусєв Павло Миколайович

404. Акопян Віген Корюнович

405. Сурков Андрій Геннадійович

406. Горшенін Вадим Валерійович

407. Потапов Олександр Олександрович

408. Фронін Владислав Олександрович

409. Лейбін Віталій Едуардович

410. Михайлов Сергій Володимирович

411. Куніцин Андрій Іванович

412. Симоньян Маргарита Симонівна

413. Сунгоркін Володимир Миколайович

414. Добродєєв Олег Борисович

415. Кулістіков Володимир Михайлович

416. Зейналова Ірада Автандилівна

417. Габрелянов Ашот Арамович

418. Златопольський Антон Андрійович

419. Двоскін Євгеній Володимирович

420. Сімановський Олексій Юрійович

421. Никитіна Ірина Петрівна

422. Герасимчук Володимир Васильович

423. Несміянов Костянтин Леонідович

424. Апальков Сергій Миколайович

425. Губін В’ячеслав Олексійович

426. Ковальов Максим Валерійович

427. Бернвальд Віктор

428. Каплій Ігор Григорович



429. Коченевський Євген Сергійович

430. Іванов Євген Анатолійович

431. Горєвой Сергій Анатолійович

432. Чернігов Іван Олексійович

433. Рамазанов Оскар Мухтарович

434. Сімаєв Дмитро В'ячеславович



435. Балатов Абубакар Лом-Алійович

436. Орлов Роман Владиславович

437. Іскуженов Руслан Тулегинович

438. Чепкасов Олексій Володимирович

439. Байдіков Іван Вікторович



440. Лебедєв Андрій Васильович



441. Волихін Володимир Павлович

442. Стрюк Юрій Володимирович



443. Павленко Олександр Сергійович



444. Панов (Ростовцев) Сергій Анатолійович

445. Ковальський Тимур Маєвич

446. Мирошник Сергій Федорович

447. Шелков Микита Михайлович



448. Бердніков Олексій Миколайович

449. Антонов Олексій Борисович



450. Сальников Євген Сергійович

451. Макаров Михайло Леонідович

452. Нестреляй Юрій Артемович

453. Бугай Віталій Вікторович



454. Баєв Сергій Васильович

455. Гостєв Олег Олександрович



456. Хорохорін Віктор Володимирович

457. Замулін Сергій Сергійович



458. Нестеркін Олексій Ігорович

459. Воробйов Євген Володимирович

460. Ситнік Костянтин Григорович

461. Осіпов Едуард Васильович



462. Самохін Кирило Валерійович

463. Ніколаєв Олександр Костянтинович

464. Юматов Максим Миколайович

465. Боличев Андрій Анатолійович

466. Шибаєв Віктор Федорович

467. Ільїнський Ігор Олексійович

468. Макаров Мурат Якубович



469. Кріворучко Олег Олексійович

470. Вележанін А. О.

471. Сергеєв Віктор Миколайович



472. Шеховець Олексій Миколайович

473. Максимов Олександр Валерійович

474. Дворніков Микита Вікторович

475. Абубакаров Алі Сабіржанович

476. Лук'янчіков Сергій Анатолійович

477. Кузнецов Іван Васильович

478. Котов Олександр



479. Мешковий Сергій Анатолійович



480. Ценценатов Євген Михайлович

481. Першиков Юрій Олександрович

482. Старовойтов Володимир Анатолійович



483. Бурлакова (дів. - Захарчук) Анжеліка Ігорівна

484. Юров Юрій Павлович



485. Березенцев Ігор Валерійович

486. Жевага Володимир Миколайович

487. Кошатко Микола Віталійович

488. Нікулін Олександр Андрійович

489. Бзовий Станіслав Анатолійович

490. Орлов Євген Михайлович



491. Новіков Микола Йосипович



492. Тюменцев Олексій Олегович

493. Чеснаков Олексій В’ячеславович

494. Ісмагілов Ідріс Зульфарович

495. Чернишов Андрій Миколайович

496. Плахов Михайло Геннадійович

497. Коригов Тимур Шабзгирійович

498. Коряга Петро Олександрович



499. Китаєв Володимир Михайлович

500. Кичкін Андрій Афанасійович

501. Андрєєв Володимир Серафимович

502. Андрєєв Володимир Серафимович

503. Мельніченко Андрій Ігорович

504. Гур'єв Андрій Григорович

505. Кантор В'ячеслав Володимирович

506. Мазепін Дмитро Аркадійович

507. Рибін Дмитро Олександрович

508. Шарагов Валерій Євгенович

509. Пінчук Андрій Юрійович

510. Андрієнко Юрій Сергійович

511. Детістов Сергій Володимирович

512. Фролов Павло Валерійович

513. Очіченко Артем Валерійович

514. Пліскін Петро Миколайович

515. Ковальов Анатолій Сергійович

516. Ламонова Надія Олексіївна

517. Гаглоєв Михайло Георгійович

518. Вайнштейн Аркадій Михайлович

519. Мітяєв Дмитро Аркадійович

520. Світова Тетяна Олександрівна

521. Приступа Вадим Володимирович

522. Гальченко Сергій Миколайович

523. Белянин Віктор Серафимович

524. Загайнов Кирило Валерійович

525. Ісполатов Андрій Борисович

526. Тимченко Іван Олександрович

527. Шабанов Ігор Олександрович

528. Чаленко Максим Михайлович

529. Мотунов Микита Ігорович

530. Патаман Олександр Петрович

531. Шуркаєва Анастасія Сергіївна

532. Сумкіна (дів. – Трач) Юлія Володимирівна

533. Дегтяренко Володимир Миколайович

534. Ротенберг Лілія Аркадіївна

535. Шелков Михайло Євгенович

536. Чемезов Сергій Вікторови

537. Фукс Павло Якович

538. Фірташ Дмитро Васильович

В перечне ограничений для лиц из санкционного списка - блокировка активов, ограничение торговых операций, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, выдача разрешений и лицензий Нацбанка, ввоз или вывоз из Украины капиталла, ограничение на выдачу наличных по банковским картам.