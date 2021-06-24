В МОЗ напомнили украинцам правила путешествий во время пандемии
В период откусков медики напомнили украинцам правила безопасных путешествий в условиях пандемии коронавируса.
Что нужно сделать перед поездкой за границу:
- Проверьте местные ограничения в пункте назначения. Каждая страна устанавливает свои требования к пересечению границы, к тестированию до и после путешествия, а также к вакцинации. Актуальную информацию можно проверить с помощью интерактивной карты, которую разработал МИД.
- Узнайте какой уровень заболеваемости в пункте назначения, ведь что уровень выше, тем больше вероятность инфицироваться и распространять Covid-19 во время путешествия и после.
Что нужно делать в течение поездки:
- Чтобы защитить себя и своих попутчиков всегда носите маску в аэропортах и на вокзалах, а также во время самой поездки.
- Старайтесь придерживаться физической дистанции в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в поездах, автобусах и тому подобное. Избегайте контактов с заболевшими людьми,
особенно если у них есть такие симптомы, как лихорадка или кашель.
- Добросовестно придерживайтесь требований и рекомендаций перевозчика даже когда кажется, что это создает дополнительные неудобства. Эти требования направлены на создание безопасных условий для пассажиров и персонала.
- Во время путешествия регулярно мойте руки с мылом или используйте дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе; избегайте прикосновений к лицу немытыми руками.
- Возьмите с собой достаточное количество запасных масок и дезинфицирующих средств для рук.
Отдавайте предпочтение бесконтактным устройствам: способам оплаты, автоматическим дверям и тому подобное.
- Отложите или отмените путешествие, если у вас есть симптомы Covid-19, такие как лихорадка, кашель, боль в горле или другие.
- Если вы почувствуете себя плохо во время путешествия, сообщите об этом экипажу и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Если в течение 14 дней после возвращения домой появляются такие симптомы, как кашель, лихорадка, боль в горле и т.п., немедленно обратитесь к врачу.
Ранее "Страна" писала о том, что Израиль на месяц отодвинул дату открытия границ для вакцинированных от коронавируса туристов.
Также мы сообщали, что в Украине хотят усилить контроль за приезжающими из Португалии, Британии, Индии и России.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.