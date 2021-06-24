В период откусков медики напомнили украинцам правила безопасных путешествий в условиях пандемии коронавируса.

Что нужно сделать перед поездкой за границу:

Проверьте местные ограничения в пункте назначения. Каждая страна устанавливает свои требования к пересечению границы, к тестированию до и после путешествия, а также к вакцинации. Актуальную информацию можно проверить с помощью интерактивной карты, которую разработал МИД.

Узнайте какой уровень заболеваемости в пункте назначения, ведь что уровень выше, тем больше вероятность инфицироваться и распространять Covid-19 во время путешествия и после.

Что нужно делать в течение поездки:

Чтобы защитить себя и своих попутчиков всегда носите маску в аэропортах и ​​на вокзалах, а также во время самой поездки.

Старайтесь придерживаться физической дистанции в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в поездах, автобусах и тому подобное. Избегайте контактов с заболевшими людьми,

особенно если у них есть такие симптомы, как лихорадка или кашель.

особенно если у них есть такие симптомы, как лихорадка или кашель. Добросовестно придерживайтесь требований и рекомендаций перевозчика даже когда кажется, что это создает дополнительные неудобства. Эти требования направлены на создание безопасных условий для пассажиров и персонала.

Во время путешествия регулярно мойте руки с мылом или используйте дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе; избегайте прикосновений к лицу немытыми руками.

Возьмите с собой достаточное количество запасных масок и дезинфицирующих средств для рук.

Отдавайте предпочтение бесконтактным устройствам: способам оплаты, автоматическим дверям и тому подобное.

Отдавайте предпочтение бесконтактным устройствам: способам оплаты, автоматическим дверям и тому подобное. Отложите или отмените путешествие, если у вас есть симптомы Covid-19, такие как лихорадка, кашель, боль в горле или другие.

Если вы почувствуете себя плохо во время путешествия, сообщите об этом экипажу и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Если в течение 14 дней после возвращения домой появляются такие симптомы, как кашель, лихорадка, боль в горле и т.п., немедленно обратитесь к врачу.

Ранее "Страна" писала о том, что Израиль на месяц отодвинул дату открытия границ для вакцинированных от коронавируса туристов.

Также мы сообщали, что в Украине хотят усилить контроль за приезжающими из Португалии, Британии, Индии и России.