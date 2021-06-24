Во вторник, 22 июня, Краматорский городской суд завершил судебное рассмотрение резонансного дела по обвинению сотрудника СБУ Вадима Федорчука в жестоком убийстве в марте 2017 года похищенного жителя Авдеевки Владимира Еремина.

После судебных дебатов и последнего слова суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. Как сообщил "Стране" адвокат семьи Еремина Валентин Рыбин, приговор огласят 1 июля в 10:30. Прокуратура просит для Федорчука пожизненный срок.

Напомним, как уже писала "Страна", майора СБУ Вадима Федорчука обвиняют в том, что в ночь с 3 на 4 марта 2017 года он вместе с двумя военнослужащими 72-й ОМБР вывез на микроавтобусе похищенного жителя прифронтовой Авдеевки и забил его ногами и руками до смерти, оставив в придорожной лесополосе.

Преступление было раскрыто по горячим следам и уже 15 марта 2017 года Федорчука арестовали. Однако в связи с уплатой денежного залога в сумме 300 000 гривен Федорчук оказался на свободе.

С ноября 2017 года дело слушал Дружковский городской суд. С августа 2019 года интересы потерпевших родственников по этому делу стал представлять адвокат Валентин Рыбин.

И теперь Краматорский суд закончил рассмотрение этого жуткого дела и удалился в совещательную комнату.

Подполковник СБУ Вадим Федорчук в зале суда

Адвокат потерпевших Валентин Рыбин прокомментировал "Стране" окончание рассмотрения дела.

"Мама убитого, его жена, малолетний сын и друзья ждали этого момента более четырех лет. При наличии неопровержимых доказательств вины Федорчука, изобличающих свидетельских показаний, результатов экспертиз и трафиков соединений мобильных терминалов Федорчука и его сообщников, судебная власть продемонстрировала крайнюю нерешительность и даже робость в отношении этого дела в целом и сотрудника СБУ в частности", - заявил адвокат.

"Заключая Федорчука под стражу в марте 2017 года, ему назначили залог в 300 000 грн., последующие два года Федорчук вообще участвовал в судебном процессе над ним по телевизору, связываясь с Дружковским судом по видеоконференцсвязи. После моего появления в деле, нам удалось поменять и суд и несколько коллегий, которые так и норовили подольше слушать дело. В сентябре 2020 года мне пришлось буквально приковать себя наручниками в здании Краматорского суда и провести там сутки, дабы мотивировать судей рассматривать дело, в котором-то всего шесть томов и с десяток свидетелей, активнее", сказал Рыбин.

"Отдельная история - это мера пресечения Федорчуку в виде залога. Любезно предоставленная Дружковским горсудом альтернатива его аресту была эффективно использована и уже в Краматорске прокурор на протяжении всего процесса четырежды просил суд изменить Федорчуку меру пресечения, взяв последнего под стражу. Однако все попытки государственного обвинителя разбивались о «супергуманность» коллегии. Я уже не говорю о том, что Федорчук за время досудебного следствия и судебного рассмотрения дела не был отстранен от службы, как того требует соответствующая инструкция о порядке прохождения службы в СБУ, а также был повышен в звании, сменив майорские погоны на подполковничьи. Более изощренного способа давления на суд со стороны спецслужбы сложно себе представить," - говорит Рыбин.

"Я считаю, что это дело является для Украины знаковым, поскольку приговор, который огласят 1 июля, четко продемонстрирует отношение как действующей власти так и судебной системы к проблеме безнаказанности и вседозволенности для тех, кого покрывают высшие украинские чины либо наши заокеанские «партнеры». Как представитель потерпевших, я надеюсь на справедливый приговор для Федорчука, которым будут удовлетворены потерпевшие по делу", - заявил адвокат.

Каким будет приговор Федорчуку, которого за время нахождения под следствием и судом не только не отстранили от службы, но даже повысили в звании до подполковника, узнаем уже 1 июля.

Как писала "Страна", прошлой осенью Краматорский суд в очередной раз отложил рассмотрение дела об убийстве жителя Авдеевки Федорчуком. В знак протеста Валентин Рыбин приковал себя наручниками в здании суда, чтобы вынудить назначить новое заседание.

Мы рассказывали, как затягивают слушание этого резонансного дела.