В Минздраве украинцам объяснили как правильно обращаться с пациентом и вакциной против коронавирусной инфекции, а также что делать с использованными шприцами. На странице Центра общественного здоровья опубликована подробная инфографика, из которой можно узнать, какие щаги необходимо сделать для успешной вакцинации.

"Все больше людей в Украине могут вакцинироваться против Covid-19. Для этого постоянно создают новые мобильные бригады по иммунизации и открывают новые пункты прививок. Чтобы работать в них медицинские работники проходят специальное обучение", - сообщают в Центре общественного здоровья.

Напомним, в Центре массовой вакцинации населения от коронавируса, который созданный на базе Международного выставочного центра в Киеве добавили места. Желающие могут зарегистрироваться на прививку и уже завтра ее получить.

Ранее "Страна" писала о том, что сотрудников киевских ТРЦ начинают вакцинировать от коронавируса по схеме 50+.

Также мы сообщали, что европейский регулятор считает безопасным и эффективным смешивание вакцин от коронавируса.