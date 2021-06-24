Посольство США в Киеве отреагировало на военно-морской инцидент 23 июня в Черном море, в котором российские военные со стрельбой и бомбометанием выпроводили из вод у Крыма британский эсминец Defender. Дипломаты заявили о поддержке Великобритании в этом конфликте.

Пост появился в Твиттере посольства США 24 июня.

"Мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию, в противостоянии агрессии России в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды. Крым - это Украина", - сказано в твите посольства.

Как сообщала "Страна", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после инцидента с британским эсминцем в Черном море захотел еще больше усилить работу с НАТО.

Между тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил "Стране", что необходимо крайне скептически оценивать все изначальные сообщения об этом инциденте.

Ранее "Страна" подробно рассказывала как произошел этот инцидент и что он значит.