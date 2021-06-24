Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня, которое продлевает персональные и экономические санкции против 312 физических и 103 юридических лиц. В этот перечень попали многие российские СМИ и их сотрудники.

Соответствующий документ под №265/2021 опубликован на сайте главы государства 24 июня.

В санкционный список кроме прочих попали генеральный директор российского "Первого канала" Константин Эрнст, главный редактор телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян, а также другие российские журналисты и политические деятели.

В список юридических лиц, против которых вводятся санкции СНБО, входят российские СМИ, включая, ОАО "Первый канал. Всемирная сеть", телеканалы "РТР-Планета" и информационный канал "Россия-24" из структуры Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", а также ОАО "Телекомпания НТВ".

Санкции СНБО были продлены относительно некоторых военно-промышленных госпредприятий РФ, предприятий, находящихся на территории Крыма, а также "Благотворительного фонда святителя Василия Великого", некоммерческой организации "Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом" и других.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский подписал указ о введении санкций против главы правления "Газпрома" Алексея Миллера и российского миллиардера Олега Дерипаски.

Также мы сообщали, что под санкции СНБО попала титановая компания из бизнес-группы Дмитрия Фирташа.