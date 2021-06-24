Власти Израиля отложили на месяц открытие границ для вакцинированных от коронавируса туристов - с 1 июля на 1 августа. Это связано с опасениями распространения "индийского" штамма коронавируса, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минтуризма Израиля.

"Из-за опасения потенциального распространения нового штамма Covid-19 власти Израиля отложили открытие границ страны для иностранных туристов из "зеленого списка", прибывающих в индивидуальном порядке, до 1 августа", - сказали в Минтуризма.

В ведомстве напомнили, что Россия не входит в перечень стран из "зеленого списка", а вопрос признания российской вакцины "Спутник V" пока обсуждается.

По данным газеты The Jerusalem Post, в последние дни в Израиле наблюдается рост числа заболевших именно "индийским" штаммом коронавируса, он был обнаружен у 300 человек.

"Правительство Израиля также может вернуть обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях, если в течение недели количество зараженных коронавирусом продолжит расти (более 100 зараженных в день)", - пояснили в Минтуризма.

Ранее "Страна" писала о том, что Израиль возвращает карантинные ограничения из-за штамма коронавируса "Дельта".

Также мы сообщали, что в США вслед за Израилем озаботились случаями миокардита после введения вакцины Pfizer.