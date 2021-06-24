Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил, что следователь Офиса генерального прокурора и оперативники Госбюро расследований пришли в спортклуб, где он занимался спортом, чтоб вручить ему повестку за использование советской символики.

Отметим, что Кива часто публично носит шапку-ушанку со звездой с серпом и молотом.

"Арестовать за шапку! Мой дед Герой Советского Союза мной бы гордился! Владимир Александрович: у нас точно не фашистская Германия?", - заявил Кива.

Также он объяснил, что повестку ему вручают за конкретный эпизод - когда Киева вместе со своим тренером по боксу записал видео, в котором нардеп говорил о советской армии и своем отношении к ней.

"За то что я в спортзале одел на себя вот эту шапку... За это сегодня присутствующим в спортклубе вручают повестки и приглашают в генеральную прокуратуру... Я готов понести за это наказание, я готов отвечать перед законом. Я буду горд находиться в суде по такому обвинению", - добавил Кива.

Нардеп рассказал "Стране", что повестку выписали не только ему, а и директору спортклуба, в котором занимается народный депутат.

"Выписали повестку и пригласили меня в генпрокуратуру, а также выписали повестку директору клуба. Хотят вручить повестку моему тренеру по боксу, потому что он на видео, которые я записал в этой шапке, попал в кадр. Я очень горд, что вся правоохранительная система не может ничего на меня найти, кроме шапки, которую я всегда вожу с собой, как память о героическом подвиге моих предков", - заявил депутат.

"Я считаю, что власть Зеленского таким образом мстит мне за сожжённые нацистские флаги 22 июня", - добавил Кива.

Напомним, ранее Кива выложил в соцсеть фотографию в шапке-ушанке с советской звездой и подписал снимок словами: "Нацист, арестуй меня! С этой звездой, мой Дед, резал глотки фашистам". Таким образом он выразил протест в связи инцидентом во Львове, во время которого полиция завела дело на мужчину, который сидел в кафе с похожем головном уборе.

Также мы недавно писали о том, как Кива получил степень кандидата наук по государственному управлению, что вызвало широкий общественный резонанс.