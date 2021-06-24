Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня о продлении санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников. В соответствии с документом ограничения для них продлены на три года.

Указ под №266/2021 24 июня опубликован на сайте главы государства.

В частности, Зеленский продлил санкции против главы правления "Газпрома" Алексея Миллера, бизнесмена Олега Дерипаски, главы правления "ВТБ Банка" Андрея Костина, а также миллиардера Аркадия Ротенберга, его сына, тоже миллиардера, Игоря и племянника Романа Ротенберга. Ротенберг-старший считается близким другом Владимира Путина.

Против Миллера, Дерипаски, Костина и Игоря Роттенберга применен пакет санкций, включающий блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и запрет на въезд на территорию Украины.

Аркадию же и Роману Ротенбергам запрещено выводить капиталы за пределы Украины и въезжать на ее территорию.

Ранее "Страна" писала о введении санкций против российских банков, которые работают на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Мы также сообщали о планах СНБО ввести санкции против украинцев, которые уже попали под санкции США.