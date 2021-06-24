Апелляционный суд постановил взять под стражу экс-министра транспорта Николая Рудьковского до 22 июля без права залога.

Об это сообщили "Стране" в окружении Рудьковского.

Телеграм-канал "Политика Страны" напомнил основные детали дела бывшего чиновника.

"Кратко о деле Николая Рудьковского. Нардеп от «Слуги народа» и бывший директор компании Нефтегазодобыча Олег Семинский утверждает, что Рудьковский организовал его похищение. Собственно, в этом и суть уголовного дела против Рудьковского, по которому его взяли под стражу. Сторона Рудьковского обвинения отрицает и обвиняет Семинского, что тот (возможно в сговоре с представителями власти) хочет отжать у Рудьковского долю в компании Нефтегазодобыча, мажоритарным акционером которой является Ринат Ахметов", - написал телеграмм-канал.

Напомним, 3 марта, бывшему министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому в аэропорту "Борисполь" лично вручили подозрение по делу о похищении и пытках экс-руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" и нынешнего депутата от "Слуги народа" Олега Семинского, а также в вымогательстве 200 млн долларов от его родных. Это дело расследовалось еще с 2012 года и пережило шестерых генпрокуроров - от Виктора Пшонки до Руслана Рябошапки.

В конце мая суд отправил Рудьковского под ночной домашний арест.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в деталях этого дела и анализировала, почему правоохранители его активизировали именно сейчас.