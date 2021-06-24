В четверг, 24 июня, самая сильная жара наблюдалась в северных регионах Украины, где воздух нагрелся до +36 и даже +37 градусов.

По данным Укргидрометцентра на 15:00, самой жарко точкой страны стал город Сновск в Черниговской области - там зафиксировали +37,2 градуса.

В самом Чернигове тем временем было +35,1. Примерно такая же температура воздуха была и в других крупных городах области - Нежине, Остре, Прилуках. Об этом в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

В Киевской области самым жарким в четверг стал город Тетерев, где зарегистрировали +36,2 градуса. Всего на градус меньше было в Чернобыле, где держалась жара +35,3. А в самом Киеве сегодня в 15:00 было +34,7 градуса.

Напомним, 23 июня в Киеве был зарегистрирован первый температурный рекорд нынешнего лета. Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до + 33,7 градусов, превысив предыдущий рекорд для этого дня (23 июня) в 1946 году на 0,6 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик сообщила о приближении холодного атмосферного фронта, который собьет жару в Украине.

Также мы сообщали, что в Москве и Подмосковье ожидают новый температурный рекорд из-за аномальной жары.