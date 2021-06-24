Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о бессрочных санкциях против генерального директора российской государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Документ под №266/2021 от 24 июня опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер - санкций", - сказано в указе.

Против Чемезова бессрочно применяется пакет санкций, который включает:

блокирование активов;

ограничение торговых операций;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины№

приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств№

аннулирование или приостановку действия специальных разрешений на пользование недрами.

Чемезову также запретили участвовать в приватизации и аренде государственного имущества Украины, получать разрешения и лицензии Национального банка Украины, разрешения на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей, для него ограничили выдачу наличных по платежным карточкам, передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский ввел в действие санкции против банков России и неподконтрольного Донбасса.

Мы также писали, что под санкции СНБО попала компания из бизнес-группы Фирташа.