Чемезов теперь не сможет получать лицензии у НБУ... Фото: Ростех

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о бессрочных санкциях против генерального директора российской государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Документ под №266/2021 от 24 июня опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер - санкций", - сказано в указе. 

Против Чемезова бессрочно применяется пакет санкций, который включает:

  • блокирование активов;
  • ограничение торговых операций;
  • полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины№
  • приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств№
  • аннулирование или приостановку действия специальных разрешений на пользование недрами.

Чемезову также запретили участвовать в приватизации и аренде государственного имущества Украины, получать разрешения и лицензии Национального банка Украины, разрешения на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей, для него ограничили выдачу наличных по платежным карточкам, передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский ввел в действие санкции против банков России и неподконтрольного Донбасса.

Мы также писали, что под санкции СНБО попала компания из бизнес-группы Фирташа.

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