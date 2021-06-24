Зеленский ввел в действие бессрочные санкции против гендиректора "Ростеха" Чемезова
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о бессрочных санкциях против генерального директора российской государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова.
Документ под №266/2021 от 24 июня опубликован на сайте главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер - санкций", - сказано в указе.
Против Чемезова бессрочно применяется пакет санкций, который включает:
- блокирование активов;
- ограничение торговых операций;
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины№
- приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств№
- аннулирование или приостановку действия специальных разрешений на пользование недрами.
Чемезову также запретили участвовать в приватизации и аренде государственного имущества Украины, получать разрешения и лицензии Национального банка Украины, разрешения на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей, для него ограничили выдачу наличных по платежным карточкам, передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.
Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский ввел в действие санкции против банков России и неподконтрольного Донбасса.
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