Секторальные экономические санкции Европейского союза против Беларуси, которые затронут, в частности, торговлю нефтью и калийную промышленность, вступят в силу в пятницу, 25 июня.

Об этом говорится в Официальном журнале Евросоюза, в котором в четверг, 24 июня, был опубликован список санкций.

Совет Евросоюза в четверг принял новые санкции в отношении Беларуси "в ответ на серьезные нарушения прав человека" в республике. Санкции, в частности, ограничивают торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, запрещают прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт любому лицу в Беларуси оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных в первую очередь для использования средств связи.

В соответствии решением Совета Европейского союза, которое опубликовано в официальном журнале ЕС, запрет на импорт или транзит из Беларуси важнейших экспортных товаров республики - нефтепродуктов и калийных удобрений, распространяется на контракты, которые заключены после 25 июня 2021 года. Таким образом, санкции ЕС не распространяются на текущие контракты по поставкам из Беларуси нефтепродуктов и калийных удобрений.

"Приобретение, импорт или трансфер из Беларуси нефтепродуктов будут запрещены. Запрещается прямо или косвенно предоставлять техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовую помощь, включая производные финансовые инструменты, а также страхование и перестрахование, связанные с запретами. (. . .) Запреты не наносят ущерба исполнению контрактов, заключенных до 25 июня 2021 года, или дополнительных контрактов, необходимых для выполнения таких контрактов", - говорится в документе ЕС.

Аналогичные санкции предусмотрены в отношении калийных удобрений из Беларуси.

"Приобретение, импорт или трансфер из Беларуси продукции хлористого калия будут запрещены. Запреты не наносят ущерба исполнению контрактов, заключенных до 25 июня 2021 года, или дополнительных контрактов, необходимых для выполнения таких контрактов", - отмечается в документе.

Всего под европейскими санкциями находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.

В свою очередь президент республики Александр Лукашенко допустил введение военного положения в Беларуси после введения экономических секторальных санкций.

Также "Страна" сообщала, что 16 июня послы стран-участниц Европейского Союза одобрили новые санкции в отношении 78 граждан Беларуси и семь организаций, которые причастны к принудительной посадке самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем в Минске.