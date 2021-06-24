Пятница, 25 июня, в Украине снова будет жаркой. В течение дня воздух раскалится до +30-36 градусов. Лишь на крайнем юге может быть чуть свежее - до +27-30 градусов.

На большей территории страны дожди маловероятны, локальные короткие осадки возможны только в южной части и на западе. Но уже поздно вечером 25 июня западные области полить серьезнее - с запада Европы подойдет атмосферный фронт. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве завтра снова - короткими перебежками от тени к кондиционеру. Ожидается днем ​​+32 +35 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, небольшой или умеренный", - прогнозирует синоптик.

Также она обнадеживает, что в выходные в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы. В субботу жара ослабнет на западе Украины, а в воскресенье - - на севере.

"А в понедельник свежая воздушная масса двинется восточнее сбивать спесь с разгоряченных высокомерных градусов - в Украине будет + 25 + 29, разве еще где-то на Востоке выскочит + 28 + 31 градус", - написала синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что в Закарпатье аномальная жара побила 130-летний рекорд, воздух прогрелся до +39,8 градусов.

Также мы сообщали, что в Киеве водитель трамвая на маршруте потерял сознание из-за раскалившегося до +47 воздуха в кабине.