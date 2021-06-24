Microsoft представила Windows 11 с новым меню "Пуск" и измененным видом окон

Корпорация Microsoft презентовала новую версию операционной системы - Windows 11. ОС получила новое оформление и увеличенную скорость работы.

Компания продемонстрировала все основные особенности новой операционки: обновленный "прозрачный дизайн", несколько тем, включая темную, новые игровые возможности и усиленную безопасность системы.

Теперь меню "Пуск" находится в центре. Иконки приложений теперь также расположились по центру экрана, по аналогии с MacOS. Иконки встроенных в систему приложений и сервисов получили измененный дизайн.

В новой операционной системе окна программ имеют закругленные углы, теперь они располагаются на некотором отдалении от панели задач. В представленной Windows появились виджеты для информирования и быстрого доступа к различным сервисам, которые можно разместить на рабочем столе. Окна приложений можно собрать и упорядоточить не только вручную, но и с помощью быстрых команд. Также появилась расширенная поддержка двух и более мониторов.

Обновление до Windows 11 будет бесплатным, а выход новой операционки состоится осенью этого года.

Напомним, на прошлую осень компания уже анонсировала редизайн меню "Пуск", однако кардинальных изменений тогда оно не претерпело.

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