Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов анонсировал рассмотрение на заседании органа новых санкций против граждан Украины, которые уже включены в санкционные списки США. Для консультаций по этому вопросу в нашу страну 29 июня прибудут специалисты, которые занимаются санкционной политикой Соединенных Штатов.

Об этом Данилов заявил 24 июня на брифинге после совещания аппарата СНБО, который транслировал телеканал "Украина 24".

"29-го числа специалисты из Соединенных Штатов, которые непосредственно занимаются процедурой санкций США. Они прилетают сюда для того, чтобы провести с нами консультации, провести с нами определенные процессы, о которых мы уже договорились. Мы с ними сотрудничали во время ковида, скажем так, у нас было заочное общение. 29 числа у нас здесь будет группа, с которой мы будем продолжать сотрудничать", - сказал Данилов.

Как он сообщил, всего под американскими санкциями находятся 134 гражданина Украины, при этом 130 украинца подпали под санкции Минфина США, и еще четверо - под санкции Госдепа. Причем в перечне есть те, против кого уже и Украина ввела свои санкции.

"У нас есть 110 граждан Украины, которые находятся под санкциями Соединенных Штатов, связанными с нашей территориальной целостностью. Это наши партнеры ввели санкции против тех, кто принимал активное участие непосредственно в 2014 году на территории Крыма", - сообщил Данилов.

По словам чиновника, решение о санкциях не будет пакетным: каждый случай намерены рассматривать отдельно. Также он добавил, что есть девять украинцев, попавших под санкции США за вмешательство в выборы.

"Есть люди, которые попали под санкции за киберпреступления… и по "закону Магнитского". По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение. И через определенный промежуток времени будет заседание СНБО, и по необходимости будет принято соответствующее решение в отношении этих людей о санкциях со стороны Украины. Кто это будет - мы фамилии не называем", - заявил Данилов.

Ранее "Страна" сообщала о поручении Владимира Зеленского Данилову провести закрытое совещание относительно санкций, введенных США по отношению к гражданам Украины.

Мы также писали, что Зеленский ввел в действие санкции СНБО против российских банков, которые работают на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.