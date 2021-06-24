Как и предполагала "Страна", целью введения санкций против бизнесмена Дмитрия Фирташа, который попал в санкционный список вместе с Павлом Фуксом и сотнями других лиц, стала атака на его титановый бизнес.

В числе юридических лиц, которые также попали под санкции, находится и компания "Валки-Ильменит", которая входит в бизнес-группу Фирташа.

Об этом свидетельствует текст дополнения к новому указу президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций.

Согласно документу, глава государства ввел в действие решение об аннулировании (приостановке) лицензий и других разрешений, "получение (наличие) которых является условием для осуществление определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановка действия специальных разрешений на пользование недрами".

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны утвердил введение санкций в отношении Павла Фукса и Дмитрия Фирташа 18 июня. Секретарь СНБО объяснил решение в отношении Фирташа, тем, что предприятия олигарха поставляют сырье оборонным предприятиям России.

Как связаны последние санкции СНБО с "титановым" проектом США и при чем тут генерал ФСБ подробно разбиралась "Страна". По словам источника "Страны" в металлургической отрасли, к украинскому титану проявляют большой интерес США. И именно это могло стать одним из основных побудительных мотивов для ведения санкций против Фирташа.

Также сообщалось, что сам Фирташ отрицает выдвинутые против него обвинения СНБО.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что думают украинские политологи о новых санкциях. "Фирташ - это целая корпорация, олицетворение команды, которая никогда и никому не отдаст титановый бизнес. Это лишь пиар - с олигархами же надо бороться", - считает один из них.